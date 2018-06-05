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5 июня Вторник

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В Башкирии открылся инклюзивный автогородок

ОБЩЕСТВО

Фото: Минобразования РБ

В Башкирии открылся инклюзивный автогородок Фото: Минобразования РБ

УФА, 5 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Кумертау на территории детского дома появился инклюзивный автогородок. Он представляет собой детскую развивающую площадку с дорожной разметкой, макетами дорожных знаков и светофоров, перекрестками, пешеходными переходами, где ребята смогут обучаться правилам безопасного поведения на дорогах.

Дизайн и набор элементов для этой площадки был подобран совместно с руководством Кумертауского детского дома специально для детей в возрасте от четырех до 10 лет, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья. Всё оборудование соответствует требованиям национальной системы ГОСТ Российской Федерации и имеет международную сертификацию, сообщили в пресс-службе Минобразования РБ.

Новый городок на территории детского дома создан при поддержке фонда «Обнаженные сердца», АО «Вертолеты России» и предприятий города.

Теги: инклюзивные площадки, автогородок
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