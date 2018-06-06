Фото: ИА «Башинформ» В России могут продлить срок льготной оплаты штрафов ГИБДД Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 5 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Правительство РФ вносит в Госдуму законопроект о продлении 20-дневного периода уплаты штрафа ГИБДД, в течение которого действует 50% «скидка». Об этом сообщает агентство «ТАСС» со ссылкой на Кабинет министров.

«Законопроектом предлагается внести в ст. 31.8 и 32.2 КоАП изменения, в соответствии с которыми 20-дневный срок для уплаты административного штрафа в размере половины его суммы, в случае поступления почтового отправления после истечения этого срока, подлежит восстановлению по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности», — говорится в пояснительной записке к распоряжению.

В документе отмечается, что изменения в административный кодекс подготовлены во исполнение постановления Конституционного суда, куда с жалобой обратился Юрий Рейнхиммель. Ему был назначен штраф за превышение скорости, но извещение об этом к нему поступило более чем через 20 дней. Несмотря на это, центр видеофиксации ГИБДД по Московской области отказался восстанавливать льготный срок для оплаты штрафа, а Можайский городской суд вернул жалобу Рейнхиммеля без рассмотрения. Водитель решил, что такой подход нарушает его право на судебную защиту, и обратился в КС РФ.