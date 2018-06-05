Фото: ИА «Башинформ» Прогноз погоды на 6 июня в Уфе: дождь с грозами и +23 градуса Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 5 июн 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

6 июня в столице Башкирии зарядит дождь. По сообщениям портала «Гисметео Уфа», в среду ожидаются осадки с грозами. Ночью температура воздуха зафиксируется на отметке +19, а днем потеплеет до +23 градусов.

Солнечная погода будет сменяться пасмурной на протяжении всего дня. Порывы ветра могут достигать 18-23 м/с.