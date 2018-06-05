Фото: photoforum.ru / Книжная палата РБ Детские парикмахерские: когда впервые их пытались открыть в Уфе Фото: photoforum.ru / Книжная палата РБ

УФА, 5 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В Уфе дети вынуждены были простаивать в ожидании, когда кто-нибудь из парикмахеров сжалится над ними и подстрижет их. О необходимости специальной парикмахерской для детей сообщила газета «Красная Башкирия» весной 1938 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«В Уфе нет ни одной детской парикмахерской», — констатировали в газете 23 мая 1938 года. Многочисленные просьбы уфимской артели «Парикмахер» о предоставлении необходимого помещения оставались без ответа городских властей. Об этом рассказал изданию мастер этой артели Е. Зугман. В газете попытались выяснить, как относятся руководители парикмахерских города к обслуживанию детей.

В публикации говорится, что уфимский «цех №2 артели «Парикмахер» начал детей обслуживать вне очереди. Но из этого ничего не вышло, так как из всех остальных парикмахерских стали посылать детей именно сюда». В итоге этот цех «стал превращаться в специально детский».

В результате дети опять вынуждены были простаивать в ожидании, когда кто-нибудь из мастеров сжалится над ними и подстрижет их. «Обычно ребенок обслуживается в последнюю очередь», — напомнили в газете. По мнению парикмахера Зугмана, «дети заслуживают большего внимания к себе и специальная парикмахерская для них необходима», отмечается в издании.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.