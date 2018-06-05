Забег российского марафонца Александра Капера вновь пройдет через Уфу

УФА, 5 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Забег российского «Форреста Гампа» Александра Капера вновь пройдет через Уфу. Марафон «Путешествие в стиле Headliner» по 12 городам России стартовал в подмосковном Орехово-Зуево 3 июня. Уфа, Новосибирск, Иркутск, Улан-Удэ, Красноярск, Кемерово, Омск, Челябинск, Казань и Владимир — в этих городах спортсмен будет останавливаться для проведения мероприятий.

3 июня марафонец провел беговую экскурсию по памятным местам города Орехово-Зуево. Участие в забеге приняли порядка 60 спортсменов.

Забег в Уфе пройдет 7 июня, в нем могут принять участие все желающие. Встреча — в 19.30 у фонтана на площади Салавата Юлаева в Уфе. Участники получат в подарок стильную спортивную футболку.

В рамках забега Александр Капер будет встречаться с детьми в детских домах, спортивных лагерях, школах. Бегун хочет на личном примере показать, что, имея четкую цель, мотивацию и большое желание, можно добиться всего, независимо от того, где ты родился — в маленьком городке или в столице.

Самые известные забеги Александра – непотечный марафон (1500 км из Самары через Казань в Москву), миротворческий забег по Донбассу, 8000 км из Москвы до Пекина. За 200-дневный беговой ультрамарафон «Москва-Пекин», проходивший в том числе через Уфу, спортсмен получил премию «Headliner года» в 2018 году в номинации «спорт». Премия «Headliner года» — это не только награждение выдающихся людей в своей области, но и реальные действия, мероприятия, направленные на улучшение жизни людей. Лидеры в номинациях премии были выбраны для того, чтобы на их примере вдохновить и мотивировать людей на достижение самых разнообразных целей.