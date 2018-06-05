Фото: ИСИ РБ Башкирские ученые поделились опытом инициативного бюджетирования с другими регионами России Фото: ИСИ РБ

УФА, 5 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Ученые Института стратегических инициатив РБ поделились опытом реализации проектов инициативного бюджетирования на Всероссийском семинаре-совещании по реализации программ инициативного бюджетирования в Ставропольском крае.

Семинар собрал 38 регионов России, активно развивающих программы поддержки местных инициатив. В аналитическом материале Минфина России, Международного банка реконструкции и развития и Всемирного банка Башкортостан отмечен как регион, где развитие инициативного бюджетирования выделено в число стратегических целей.

«Инициативное бюджетирование мы рассмотрели как частный случай самоорганизации населения, решения общих проблем «всем миром». Здесь мы опирались также и на местные традиции взаимоподдержки», — отметила научный сотрудник центра изучения гражданских инициатив Нелли Розе, выступая с докладом на семинаре.

По озвученным ею данным, в 2017 году число вопросов, актуальных для села или городского двора, улицы и решенных с помощью механизмов Программы поддержки местных инициатив РБ, увеличилось на 500 и составило 1500. Это благоустроенные дворики, скверы, парки, отремонтированные школы и здания сельских клубов, библиотек. В состав инициативных групп вошли шесть тысяч жителей республики, что в полтора раза больше предыдущего года.

Каждый проект, участвующий в конкурсе, может получить до 1 млн рублей, которые софинансирует правительство Башкортостана. Жителям для участия в конкурсе проектов необходимо набрать от 3% итоговой суммы для сельчан и 5% для горожан, сообщили в институте.

«Открытость конкурса была одним из условий заказчика проекта — правительства республики. Кроме увеличения числа участников и количества решенных вопросов, научным сотрудникам требовалось разработать и внедрить открытую систему отбора победителей конкурса и увеличить доверие к системе. Все эти задачи успешно решены учеными Института стратегических исследований РБ и предложены для формирования федерального механизма развития инициативного бюджетирования», — рассказал пресс-секретарь ИСИ РБ Газиз Юсупов.

Сейчас Башкортостан реализует четыре программы инициативного бюджетирования. Наиболее известные из них — Программа поддержки местных инициатив, действующая в городах и селах. Кроме того, отдельно действуют пилотные программы «Башкирские дворики» и «Наше село».

В ближайшем будущем правительство Башкирии планирует внедрить и другие наработки молодых ученых: например, новые формы участия населения в доходгенерирующих проектах на селе, сельской кооперации.

«Для региона это относительно новый инструмент, но положительные результаты ощутимы. Поэтому правительство республики в этом году увеличило общее финансирование программы — с 300 миллионов до 400 миллионов рублей. Кроме того, совместно с учеными Академии наук РБ разрабатываются иные программы инициативного бюджетирования», — сообщила замминистра финансов РБ Наталья Калугина.