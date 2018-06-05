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5 июня Вторник

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В Башкирии МЧС предупреждает о штормовом ветре, ливнях и грозах

ОБЩЕСТВО

Фото: автор

В Башкирии МЧС предупреждает о штормовом ветре, ливнях и грозах Фото: автор

УФА, 5 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главное управление МЧС РФ по Башкортостану информирует, что 5 и 6 июня в отдельных районах республики ожидаются ливни, грозы, град, днем шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с. На автодорогах утром местами дымка, видимость составит один-два километра. 7 июня также прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Информация предоставлена республиканским Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В среду, 6 июня, ожидается переменная облачность, ночью местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Днем небольшие кратковременные дожди, местами до умеренных, в отдельных районах ливни, грозы, град. Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, днем шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с. Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов, днем 19-24, по югу до 30.  

В четверг, 7 июня, прогнозируется облачная погода с прояснениями, небольшие дожди, местами до умеренных, грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, по северо-западу до +5, днем 14-19, в Зауралье до 24.

«Отмените все поездки или дела, где из-за разбушевавшейся стихии может быть причинен вред вашему здоровью или жизни. Предупредите родных. Примите меры безопасности. При усилении ветра необходимо ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра», — обратились к гражданам в ведомстве.

При усилении ветра МЧС рекомендует ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Не оставлять без присмотра детей. На улице при сильном ветре следует укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно стоять под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам.

Теги: МЧС, штормовое предупреждение
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