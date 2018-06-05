Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.92 ↓

EUR 72.43 ↑

5 июня Вторник

Уфа   °

В Башкирии теплая погода вновь сменится похолоданием с дождями и сильным ветром

ОБЩЕСТВО

Фото: автор

В Башкирии теплая погода вновь сменится похолоданием с дождями и сильным ветром Фото: автор

УФА, 5 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На этой неделе на территории республики погода ожидается контрастной. Это связано с быстрой сменой воздушных масс, сообщает Башгидромет.

В первой половине недели температура воздуха ожидается около средних многолетних значений, во второй — вновь понизится до значений ниже нормы. Смена воздушных масс будет сопровождаться грозовыми дождями, местами с градом и шквалистыми усилениями ветра.

6 июня ночью и днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах ливни, град, по юго-востоку республики без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью 11-16, днем 20-25 градусов, по югу до 30.

7 июня — характер погоды прежний. Ночью ожидается 9-14, по северо-западу до +4 градусов, в дневные часы 14-19, в Зауралье до 24 градусов.

На прошедшей неделе по республике наблюдалась холодная погода. По данным республиканского управления по метеорологии и мониторингу окружающей среды, зафиксированы ночные заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0,-3 градусов. Дневные температуры не превышали +11,+16, а в конце недели опустились до +3,+9 градусов. Наблюдались осадки различной интенсивности, усиления ветра до 15-20 м/с. 1 июня в некоторых районах выпал снег.

Как сообщали ранее синоптики, аномально жаркой или аномально холодной погоды нынешним летом в Башкирии не ожидается. Среднемесячная температура воздуха по климатическим нормам для июня составляет 17 градусов, для июля — 18,6, для августа — 16,4 градусов.

Теги: погода
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вернулся в Уфу
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак вернулся в столицу Башкирии. По данным агентства «Башинформ», бывший наставник футбольного клуба «Уфа
Фестиваль исторической реконструкции «Река времени» в Бирске собрал несколько тысяч зрителей
С 1 по 3 июня в деревне Десяткино Бирского района проходил III Межрегиональный фестиваль исторической реконструкции «Река времени». По словам организа
В Уфе ливень парализовал движение троллейбусов
Утро понедельника, 4 июня, в столице Башкирии началось с дождя. Именно ливень, по данным уфимских служб, парализовал движение троллейбусов. В частности,
Ставка по ипотеке в Башкирии обновила свой исторический минимум
К началу мая средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в Башкирии обновила свой исторический минимум и составила 9,7% против 11,8% в мае 20
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть