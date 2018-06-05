Фото: автор В Башкирии теплая погода вновь сменится похолоданием с дождями и сильным ветром Фото: автор

УФА, 5 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На этой неделе на территории республики погода ожидается контрастной. Это связано с быстрой сменой воздушных масс, сообщает Башгидромет.

В первой половине недели температура воздуха ожидается около средних многолетних значений, во второй — вновь понизится до значений ниже нормы. Смена воздушных масс будет сопровождаться грозовыми дождями, местами с градом и шквалистыми усилениями ветра.

6 июня ночью и днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах ливни, град, по юго-востоку республики без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью 11-16, днем 20-25 градусов, по югу до 30.

7 июня — характер погоды прежний. Ночью ожидается 9-14, по северо-западу до +4 градусов, в дневные часы 14-19, в Зауралье до 24 градусов.

На прошедшей неделе по республике наблюдалась холодная погода. По данным республиканского управления по метеорологии и мониторингу окружающей среды, зафиксированы ночные заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0,-3 градусов. Дневные температуры не превышали +11,+16, а в конце недели опустились до +3,+9 градусов. Наблюдались осадки различной интенсивности, усиления ветра до 15-20 м/с. 1 июня в некоторых районах выпал снег.

Как сообщали ранее синоптики, аномально жаркой или аномально холодной погоды нынешним летом в Башкирии не ожидается. Среднемесячная температура воздуха по климатическим нормам для июня составляет 17 градусов, для июля — 18,6, для августа — 16,4 градусов.