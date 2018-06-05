Фото: автор Какие пляжи в Уфе не готовы к купальному сезону-2018 Фото: автор

УФА, 5 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В купальный сезон-2018 в Уфе определены девять зон отдыха на воде: на акватории реки Белой — зоны отдыха «Солнечный», «Затон», на акватории р. Уфа — зоны отдыха «Берег солнца», «Сипайловское Сочи», «Песчаный», на озерах — зоны отдыха «Карьерное», «Кашкадан», «Гольфстрим» и «Райский берег».

В пресс-службе городского Управления гражданской защиты сообщили, что представители комплексной комиссии подвели итоги осмотра официальных зон отдыха на воде. Готовыми к купальному сезону признаны: зоны отдыха «Солнечный» (Кировский район), «Песчаный» и «Гольфстрим» (Калининский район), «Берег солнца» (Октябрьский район) и «Затон» (Ленинский район).

Выявлены недостатки в зонах отдыха:

— «Карьерное» в Дёмском районе — дно акватории пляжа имеет крутой скат;

— «Райский берег» в Калининском районе — пляжное оборудование и информационные стенды требуют обновления, сроки эксплуатации спасательных средств истекли;

— «Кашкадан» в Октябрьском районе — зонты для отдыхающих находятся в ненадлежащем состоянии, требуют обновления, не установлены знаки, обозначающие границы зоны отдыха;

— «Сипайловское Сочи» — истекли сроки эксплуатации спасательного оборудования.

По данным ведомства, арендаторы должны устранить указанные нарушения до 10 июня.

Отмечается, что в текущем году арендаторы сделали определенные инвестиции в обеспечение безопасности на воде, а также в современное оборудование пляжей. Например, проведена закупка пластиковых шезлонгов в зонах отдыха «Гольфстрим», «Затон», «Сипайловское Сочи», новых солнцезащитных зонтов в зонах отдыха «Песчаный», «Затон». Оборудованы системы речевого оповещения на пляжах «Песчаный», «Берег солнца», «Кашкадан», где каждый час транслируются правила поведения на воде. Установлены душевые кабины в зонах отдыха «Затон», «Кашкадан». Возведены детские городки и спортивные площадки на пляжах «Затон», «Берег солнца», «Песчаный».