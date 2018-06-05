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5 июня Вторник

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В Уфе устранили просадку грунта на футбольном поле

ОБЩЕСТВО

Фото: из открытых источников

В Уфе устранили просадку грунта на футбольном поле Фото: из открытых источников

УФА, 5 июн 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

На школьном футбольном поле лицея №160 устранили последствия провала грунта. Об этом сообщили специалисты, которые больше двух недель выясняли причины ЧП.

«Яма, образовавшаяся вследствие провала, засыпана и утрамбована. Ремонт школьного футбольного поля ведется за счет подрядчика по гарантии. До полного восстановления покрытия осталось произвести укладку фрагмента искусственного зеленого газона», — сообщили в информационно-аналитическом отделе администрации Кировского района Уфы.

Школьное футбольное поле по-прежнему недоступно для детей, игр и прогулок.

Теги: футбольное поле, провал грунта, Уфа
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