Фото: из открытых источников В Уфе устранили просадку грунта на футбольном поле Фото: из открытых источников

УФА, 5 июн 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

На школьном футбольном поле лицея №160 устранили последствия провала грунта. Об этом сообщили специалисты, которые больше двух недель выясняли причины ЧП.

«Яма, образовавшаяся вследствие провала, засыпана и утрамбована. Ремонт школьного футбольного поля ведется за счет подрядчика по гарантии. До полного восстановления покрытия осталось произвести укладку фрагмента искусственного зеленого газона», — сообщили в информационно-аналитическом отделе администрации Кировского района Уфы.

Школьное футбольное поле по-прежнему недоступно для детей, игр и прогулок.