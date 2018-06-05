Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: Путин в Китае поприветствует башкирских хоккеистов, доехали до проблем, Семак: поторопились или правильный ход? Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Путин и Си Цзиньпин посетят хоккейный матч юниорских команд России и Китая в городе Тяньцзинь и поприветствуют игроков. С российской стороны это будет команда ребят из Башкирии.

Хоккейная встреча на высшем уровне. Как узнали в ТАСС, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетят хоккейный матч юниорских команд в городе Тяньцзинь. «Путин и Си Цзиньпин на поезде отправятся в город Тяньцзинь, где посетят хоккейный матч юниорских клубных команд России и Китая», — сказал помощник президента Юрий Ушаков, пояснив, что с российской стороны будет команда ребят из Башкирии в возрасте 13-15 лет. По словам представителя Кремля, подобная хоккейная встреча «весьма символична, потому что Россия оказывает Китаю помощь в развитии и реализации этого вида спорта». Помощник президента также рассказал, что по завершении мероприятия лидеры России и КНР поприветствуют игроков, поговорят с ними.

Офшорам запретили покупать госимущество. Башкирский парламент запретил офшорным компаниям приобретать госимущество на территории региона, информирует РИА Новости со ссылкой Госсобрание республики. Сообщается, что башкирские депутаты приняли закон, касающийся приватизации государственного имущества в Республике Башкортостан, расширяющий перечень субъектов, которые не вправе приобретать государственное имущество. «В перечень дополнительно включены юридические лица, зарегистрированные в государствах или на территориях, предоставляющих льготный режим налогообложения или не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций. Речь идет о так называемых офшорных зонах», — говорится в сообщении парламента. Отмечается, что решение полностью соответствует политике государства по деофшоризации российской экономики и созданию стимулов на возврат вывезенных из страны капиталов.

«Новый закон уже подписан главой республики», — добавили в агентстве.

Время для принятия решения. Бывший наставник «Уфы» Сергей Семак рассказал в интервью, что у него было не так много времени на принятие предложения из петербургского клуба «Зенит». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». «Был определенный интерес, обозначенный руководством "Зенита" в течение двух недель после завершения чемпионата. За пару дней поступило более конкретное предложение. Несколько часов у меня было на принятие решения. Были свои "за" и "против". Но выбор сделан и мои мысли теперь о "Зените", о работе, которую нужно сделать», — рассказал Семак пресс-службе «Уфы».

«Поторопились или правильный ход?» — так называется материал на сайте «Федерального агентства новостей», в котором эксперты прокомментировали назначение Семака в «Зенит». «Как считает экс-футболист Александр Мостовой, может быть, боссы петербургского клуба поторопились с отставкой итальянского специалиста. «Если бы ему дали еще один шанс, не исключено, что он смог бы выправить ситуацию», — считает Мостовой».

Другой точки зрения придерживается глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович. По его словам, назначение Семака — «правильный ход». Он отметил, что экс-тренер «Уфы» был прекрасным футболистом, а также отлично зарекомендовал себя в качестве ассистента и главного тренера. «Считаю, он созрел для этого вызова. Рад, что руководство клуба дало шанс молодому российскому специалисту», — подытожил эксперт.

Как сообщает сайт «Реальное время», 4 июня глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с Сергеем Семаком и поблагодарил его за плодотворную работу в качестве главного тренера ФК «Уфа», который по итогам сезона 2017/18 впервые получил право выступать в Лиге Европы. «Рустэм Хамитов пожелал тренеру успехов в новом клубе и вручил ему благодарственное письмо главы республики», — говорится в сообщении.

Исторические ролики в Уфе. Ролики телеканала «История» покажут в уфимском парке, информируют «Вести.ру». «Телеканал "История" расширяет сотрудничество с самым масштабным экспозиционным комплексом страны. Познавательные ролики телеканала увидят посетители комплекса парков "Россия — Моя история" в 16 разных городах страны», — говорится в сообщении. Цикл познавательных роликов ТК «История» будет транслироваться на больших проекционных экранах, светодиодных панелях и плазмах в парках, расположенных в Москве, Уфе, Екатеринбурге, Ставрополе, Санкт-Петербурге, Перми, Якутске, Махачкале, Самаре, Тюмени, Казани, Омске, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Нижнем Новгороде и Волгограде.

Видео от телеканала «История» включают в себя более 70 роликов, посвящённых династии Романовых, Крымской войне 1854-1855, участию России в Первой мировой войне, уточнили на интернет-портале.

Доехали до проблем. «Российская газета» пишет, что «в Башкирии несколько лет не могут решить вопросы общественного транспорта». Отмечается, что «главная из них — нелегальные перевозчики, создающие реальную угрозу безопасности пассажиров. Неконтролируемые фактически никем, они принимают на работу водителей без прохождения медосмотра, иногда даже без водительских прав», — говорится в сообщении.

«В столице республики сложилась удручающая ситуация: на главных магистралях число автобусов, «ГАЗелей» и «ПАЗиков» давно превышает потребность в них, — продолжают в газете. — В итоге одновременно на остановки подъезжает с десяток транспортных средств и люди буквально рискуют остаться без ног при посадке в транспорт». При этом, как отмечается в издании, «в Уфе нелегальные перевозчики ежегодно зарабатывают 2,5 миллиарда рублей».

Изменится ли ситуация с общественным транспортом в Уфе — прогнозировать никто не берется. Вместе с тем эксперты считают, что изобретать велосипед не нужно, достаточно воспользоваться имеющимися механизмами. «Взять, к примеру, Москву. Там что сделали? В течение месяца ежедневно проверяли одного перевозчика, потом брались за второго, потом за третьего. Штрафы, аресты транспорта — месяц такого прессинга и перевозчик сам идет в мэрию, чтобы легализоваться. Всего лишь нужна политическая воля республиканских и муниципальных властей», — цитирует газета представителя Ассоциации автопассажирских перевозчиков Москвы Татьяну Ракулову.

Однако, по мнению инспекторов дорожного автонадзора, оштрафовать нелегальных перевозчиков не так уж и просто, нет полномочий останавливать транспорт, это может сделать только сотрудник ГИБДД. В ГИБДД тоже ссылаются на огрехи в законе: «мы имеем право привлекать к ответственности только за нарушение ПДД». В госкомитете РБ по транспорту и дорожному хозяйству признали, что «не в силах справиться с бесконтрольными перевозками».

«Интересная получается ситуация: региональная власть не может справиться с нелегалами в силу одних причин, автодорожный надзор и инспекторы ДПС — в силу других, а в итоге страдает вся республика», – резюмировали в «РГ».

Уровень опасности. Тем временем Пятый канал предупреждает, что «по всей центральной России объявлен оранжевый уровень опасности. Гроза и сильный порывистый ветер до 18 метров в секунду ожидаются в Москве и области. Жителей призывают обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. То же — в Тверской области. Штормовое предупреждение объявлено в Петербурге. Заливает трассы в Уфе. Столицу Башкирии буквально топило. Ливневки не справляются, на дорогах образовались гигантские пробки. Кроме того, прошел и град», — рассказали на телеканале.