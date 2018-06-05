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5 июня Вторник

Уфа   °

На Международном экологическом форуме в Уфе можно будет сдать ненужную компьютерную технику для нуждающихся инвалидов

ОБЩЕСТВО

УФА, 5 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На «Международном экологическом форуме» в Уфе будет проходить социальная акция «Окно в мир», организованная автономной некоммерческой организацией Центр социальных технологий «Ломая барьеры».

Акция направлена на сбор ненужной или бывшей в употреблении компьютерной техники (отдельных элементов), ее ремонту и передачи нуждающимся инвалидам. Таким образом акция решает две проблемы — экологическую (старая компьютерная техника, ее элементы не выбрасывается, не загрязняется окружающая среда, и ей дается «вторая жизнь»), а также социальную (компьютерная техника после ремонта на безвозмездной основе передается нуждающимся инвалидам республики).

Ненужные компьютеры можно принести в дни работы форума с 6 по 8 июня по адресу: ул. Менделеева, 158 (с 10.00 до 18.00). Не принимаются струйные принтеры, кинескопные мониторы, «одно железо», компьютерная техника ниже Pentium 4.

«Ненужная компьютерная техника еще может послужить во благо. Приобретя «вторую жизнь» после диагностики и ремонта у компании «Компмастер», она будет передана нуждающимся инвалидам, — сказала куратор проекта «Ломая барьеры» Алина Хабирова. — Акция прекрасно вписывается в повестку Международного экологического форума, так как направлена на рациональное использование ресурсов и уменьшение загрязнения окружающей среды».

Акция «Окно в мир» действует с 2013 года и является частью социального проекта «Ломая барьеры». За этот период отремонтировано и передано нуждающимся людям с инвалидностью свыше 230 единиц компьютерной техники. Дополнительная информация по телефону 8-917-741-80-69, habalinas@gmail.com.

Теги: НКО, инвалиды, экология, экологический форум
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