В Уфе в ТЦ «Июнь» открылась выставка «Космодрайв»

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УФА, 5 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Не только герои фантастических фильмов могут видеть своими глазами рождение и эволюцию новых звезд, гулять по краю черных дыр и спасать Вселенную от неминуемой гибели. В городе открылась удивительная выставка, где каждый сможет почувствовать себя космическим героем.

Путешествие сквозь время и пространство стало реальным на «Космодрайве», открывшемся в минувшую пятницу на третьем этаже ТЦ «Июнь». Интерактивные зоны выставки раскинулись на площади более полутора тысяч квадратных метров и объединили под одной крышей научные достижения, исторические факты и безудержные фантазии об изучении далеких звездных систем.

Здесь возможно всё: падение в космическую бездну, полет в небеса в настоящем кресле астронавта, экскурсия по МКС и миссия по спасению станции на «красной планете» — Марсе. Отправьте свой голос в иные миры, а потом и сами отправляйтесь в звездное путешествие.

«Космодрайв» приоткрывает дверь и в прошлое, где хранятся воспоминания о первых шагах человечества на пути освоения Вселенной. В мини-музее гости выставки увидят одежду и приборы родом из середины прошлого века, солнечные панели и газеты, рассказавшие о полете Юрия Гагарина. А с помощью полнокупольного экрана насладятся поразительными явлениями: падающими звездами, полетом болида, солнечным и лунным затмением и движением планет.

Кроме того, на выставке можно увидеть шоу поющих и танцующих молний, а потом «приручить» одну из них с помощью необычного прибора — генератора Ван де Граафа. На мастер-классах «Космодрайва» детей научат делать шлем астронавта, галактический снег в пробирке и рисовать объемных пришельцев 3D-ручкой.

Провести незабываемый день на выставке-приключении можно с 1 июня по 8 июля на третьем этаже ТЦ «Июнь». Дети до 3 лет включительно проходят на «Космодрайв» бесплатно. Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука».

Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Робополис» у партнеров компании. Подробности здесь. Телефон: +7 (347) 294-00-75.