Фото: из открытых источников МегаФон поможет обеспечить безопасность ребенка на каникулах Фото: из открытых источников

УФА, 5 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

День защиты детей не случайно приходится на самое начало долгих летних каникул: впереди — целых три месяца, когда ребенок будет находиться без присмотра учителей, и родителям нужно задуматься о мерах, позволяющих быть за него спокойными. Компания «МегаФон» поможет не только оградить школьников от нежелательных ресурсов в интернете, но и узнать, где они находятся в данную минуту.

Безопасность онлайн и оффлайн

Отслеживать местоположение ребенка, управлять настройками его телефона и доступом к сайтам за 5 рублей в день позволит услуга «Родительский контроль». Установив специальное приложение на детское Android-устройство, вы также сможете следить за балансом и зарядом батареи, включать и выключать звук и интернет на его телефоне. Услуга всё популярнее у абонентов МегаФона в Марий Эл: менее чем за полгода количество пользователей, подключивших этот сервис, увеличилось в 4 раза. Присоединиться к ним легко — просто наберите на своем телефон комбинацию *461#.

«Фильтруем» интернет-контент

Есть у оператора и услуга, которая ориентирована только на безопасность во Всемирной сети, — «Детский интернет». Система эффективно блокирует нежелательный контент внутри сайта (баннеры, рекламу и т.д.), не закрывая доступ к ресурсу целиком. Команда для подключения «Детского интернета» — *580*1#.

Антивирус для трех устройств

Компьютерные вирусы могут проникнуть из интернета не только на ПК, но и на мобильное устройство. Чтобы ваш ребенок не столкнулся с такой проблемой (и вы тоже, поскольку «зловредные» программы могут покушаться в том числе на мобильный счет телефона, то есть на деньги родителей), установите на Android-смартфон, планшет и компьютер антивирус ESET. Всего за 5 рублей в день эта услуга поможет защитить и ваше устройство, и устройство ребенка. Антивирус можно активировать в любой комбинации: три смартфона, два смартфона и ПК и т.д. Команда для подключения — *466#.

Простые способы оставаться на связи

Для того чтобы ребенок не оказался «вне зоны доступа» (например, если на счете его телефоне закончатся деньги), есть сразу несколько услуг. Остаться на связи поможет, например, «Звонок за счет друга». Для звонка за ваш счет ему нужно набрать ваш номер в формате 000-92ХХ-ХХ-ХХ-ХХ — проще говоря, добавить впереди три нолика. Цена звонка для принимающего абонента в домашнем регионе — 2 рубля в минуту.

Второй способ — «Автоплатеж». С этой услугой на телефоне ребенка всегда будут деньги. Установить минимальный порог и сумму пополнения можно самостоятельно — например, когда на счете останется 20 рублей, автоматически придет еще 100. Добавить карту и настроить автоплатеж можно здесь.

Ребенок также может воспользоваться «Обещанным платежом» — даже когда баланс отрицательный. Нужно просто набрать команду *106# и выбрать доступную сумму платежа. Деньги зачисляются на срок от 1 до 3 дней — в это время нужно внести сумму, взятую «авансом». Чтобы услуга активировалась автоматически при балансе менее 10 руб., наберите на телефоне ребенка *106*X#.

Онлайн-игры без вирусов и мошенников

Чтобы игры, в которые играет ваш ребенок, были именно такими, воспользуйтесь витриной ONLINE GAMES. Здесь ребенок сам сможет выбрать безопасное развлечение за 7 рублей в день и без скачивания на телефон. Все игры проверены! Подробности.

Желаем радостного и безопасного лета!