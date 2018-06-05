В Башкирии туристы пришли на помощь лосенку, застрявшему в кустах
Фото: скриншот видео | Видео: ГТРК Башкортостан
В Башкирии туристы пришли на помощь лосенку, застрявшему в кустах Фото: скриншот видео | Видео: ГТРК Башкортостан
УФА, 5 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
В лесах Башкирии туристы спасли лосенка. Одинокий детеныш лося застрял в ветках кустарника на склоне горы. В это время по реке Нугуш сплавлялась группа туристов, которые и заметили обессилевшее, изголодавшееся животное. Сколько времени малыш пробыл в чаще, неизвестно. Неравнодушные люди подплыли к берегу. Один мужчина из группы туристов приподнял молодого лося и вытолкал его из кустарника на склон. Сохатый встал на ноги и тут же убежал в лес. Видео операции по спасению животного опубликовано в рубрике «Мобильный репортер» ГТРК «Башкортостан».