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5 июня Вторник

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В Башкирии туристы пришли на помощь лосенку, застрявшему в кустах

ОБЩЕСТВО

Фото: скриншот видео | Видео: ГТРК Башкортостан

В Башкирии туристы пришли на помощь лосенку, застрявшему в кустах Фото: скриншот видео | Видео: ГТРК Башкортостан

УФА, 5 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В лесах Башкирии туристы спасли лосенка. Одинокий детеныш лося застрял в ветках кустарника на склоне горы. В это время по реке Нугуш сплавлялась группа туристов, которые и заметили обессилевшее, изголодавшееся животное. Сколько времени малыш пробыл в чаще, неизвестно.  Неравнодушные люди подплыли к берегу. Один мужчина из группы туристов приподнял молодого лося и вытолкал его из кустарника на склон. Сохатый встал на ноги и тут же убежал в лес. Видео операции по спасению животного опубликовано в рубрике «Мобильный репортер» ГТРК «Башкортостан».

Теги: спасение животных
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