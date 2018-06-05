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5 июня Вторник

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В Башкирии действует штормовое предупреждение, возможно усиление ветра до 23 м/с

ОБЩЕСТВО

Фото: Ксения Калинина

В Башкирии действует штормовое предупреждение, возможно усиление ветра до 23 м/с Фото: Ксения Калинина

УФА, 5 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкирии МЧС объявило экстренное штормовое предупреждение. 5-6 июня в республике ожидается усиление ветра до 23 м/с. По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в эти дни на территории региона также ожидаются дожди с грозами.

Экстренные службы призывают жителей республики соблюдать предельную осторожность — избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами и хрупкими конструкциями.

Проходя мимо вышеперечисленных объектов, не отвлекайтесь на телефон, вытащите наушники из ушей – подобная сосредоточенность позволит вам успеть своевременно отреагировать на погодные сюрпризы в виде падающих веток и т.д. Не подходите близко к водоемам, металлическим конструкциям, одиночно стоящим объектам.

Автовладельцам рекомендуется выбирать более безопасные места для парковки – не оставляйте свои транспортные средства под деревьями, возле заборов, рекламных баннеров, электроопор. Также не следует парковать автомобили вплотную к стенам зданий, чтобы ваши транспортные средства не пострадали от падения элементов кровли с крыш домов.

Теги: погода
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