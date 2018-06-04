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4 июня Понедельник

Уфа   °

В Уфе волонтеры объявили о завершении поисков 68-летней Александры Проскуриной

ОБЩЕСТВО

Фото: группа РОО "Поиск детей - Уфа" (Башкортостан), Vk

В Уфе волонтеры объявили о завершении поисков 68-летней Александры Проскуриной Фото: группа РОО "Поиск детей - Уфа" (Башкортостан), Vk

УФА, 4 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе волонтеры группы «РОО «Поиск Детей — Уфа» объявили о завершении поисков 68-летней Александры Проскуриной. Женщина жива. Обнаружить пенсионерку удалось при содействии родственников, сообщили добровольцы.

Напомним, Александра Проскурина вышла из дома в районе Горсовета утром 23 мая и с тех пор на связь не выходила. В розыске женщины принимали участие полиция и волонтеры.  

Теги: поисковые отряды
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