В Уфе волонтеры объявили о завершении поисков 68-летней Александры Проскуриной
Фото: группа РОО "Поиск детей - Уфа" (Башкортостан), Vk
В Уфе волонтеры объявили о завершении поисков 68-летней Александры Проскуриной Фото: группа РОО "Поиск детей - Уфа" (Башкортостан), Vk
УФА, 4 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
В Уфе волонтеры группы «РОО «Поиск Детей — Уфа» объявили о завершении поисков 68-летней Александры Проскуриной. Женщина жива. Обнаружить пенсионерку удалось при содействии родственников, сообщили добровольцы.
Напомним, Александра Проскурина вышла из дома в районе Горсовета утром 23 мая и с тех пор на связь не выходила. В розыске женщины принимали участие полиция и волонтеры.