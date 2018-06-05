Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии к реализации проекта «Городская среда» приступили 6 муниципалитетов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 5 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии приступили к благоустройству в 44 дворовых и 7 общественных территориях. Это город Нефтекамск, ЗАТО г. Межгорье и Дюртюлинский, Белорецкий, Зианчуринский, Архангельский районы. Об этом рассказал замминистра ЖКХ Альфред Зиннатуллин на заседании межведомственной комиссии по реализации в Башкортостане приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». Провел заседание комиссии заместитель Премьер-министра Правительства РБ Николай Хорошилов.

Были заслушаны представители четырех муниципальных районов, в которых на сегодняшний день наблюдается самая низкая готовность к началу работ по благоустройству. Это Благоварский, Кигинский, Мечетлинский и Баймакский районы. Отставание от графика производства работ связано с неполучением заключений Госэкспертизы и задержкой начала проведения конкурсных процедур по определению подрядных организаций.

Николай Хорошилов отметил необходимость активнее продолжать работу по мероприятиям проекта всеми муниципальными образованиями республики, а также соблюдать сроки выполнения работ.

Справка. В 2018 году в реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в Республике Башкортостан принимают участие все 63 муниципальных образования. Общий объем средств, направляемый на финансирование муниципальных программ, составит более 1 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 891 млн рублей, за счет средств бюджета Республики Башкортостан – 175 млн рублей. Согласно муниципальным программам на указанные средства предусмотрено благоустроить 415 дворовых и 119 общественных территорий.