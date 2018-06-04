В Башкирии определены победители Всероссийского молодежного форума «Территория действия»

УФА, 4 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Нуримановском районе Башкортостана прошел Всероссийский молодежный форум «Территория действия». Организатором его выступила Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство».

Проект охватывает 12 регионов России, форум уже прошёл в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Костроме, Нижнем Новгороде, Рязани и Перми. Он направлен на объединение молодежи и молодежных организаций, ведущих гражданско-патриотическую деятельность. Форум образовательный —лекции и мастер-классы. Они чередуются с тренингами, командо-образующими мероприятиями, квестами, интересными заданиями и вечерними посиделками.

В Башкортостане в нем приняли участие представители Всероссийской общественной организации «Боевое братство» из Москвы, а также гости из городов Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и студенты ВУЗов и ССУЗов Башкортостана. Участников приветствовали ветераны боевых действий — руководитель Башкирского республиканского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Альберт Шагимуратов, председатель исполкома организации Андрей Пронин и руководитель иглинского отделения Фаниль Зиянуров.

В первый день организаторы дали старт интерактивной игре «Выборы», которая проходила на протяжении всего форума. Она подразумевала под собой полноценную избирательную кампанию для кандидатов, по итогам которой, посредством голосования, была выбрана Лидер регионального молодежного форума — студентка 1 курса Башкирского государственного университета Эвелина Хазипова, дочь ветерана боевых действий в Афганистане, с проектом видеороликов. Интересным также был и проект граффити в 15 регионах республики на тему Афганской войны, студентки училища искусств Анастасии Прохоровой.