«Собор русских Башкортостана» наградит победителей литературного конкурса «Родник»
УФА, 4 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
«Собор русских Башкортостана» наградит победителей III Республиканского детского литературного конкурса «Родник», посвященного Государственному празднику Дню русского языка (Пушкинский день), 6 июня в 14. 00.
Конкурс для юных писателей организовали РОО «Собор русских Башкортостана», Уфимское отделение Межрегионального Шаляпинского центра, Редакция газеты «Вечерняя Уфа», Аксаковское отделение Международного фонда славянской письменности и культуры, информационно-публицистический еженедельник «Истоки».
В состязании приняли участие 477 работ начинающих авторов со всей республики. Авторы от 6 до 20 лет (каждый в соответствующей возрастной категории) состязались в номинациях: «Первые шаги» (6-7 лет, 8-10 лет), «Мир вокруг меня» (11-15 лет), «Человек в современном мире» (16-20 лет). Участники пробовали себя в разных жанрах: поэзия, публицистика, проза. Было сложно среди работ одаренных детей выделить лучшие, все заслуживали внимания. В результате был выбран 31 победитель, и еще восемь человек получат специальные призы от Шаляпинского центра. 6 июня для юных писателей в Соборе русских состоится торжественная церемония награждения с вручением подарков. Победителей поздравят председатель Исполкома РОО «Собор русских Башкортостана» Виктор Пчелинцев, члены жюри конкурса.