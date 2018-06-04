Фото: пресс-служба УГНТУ









В УГНТУ чествовали победителей всероссийской школьной олимпиады Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 4 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

4 июня в Уфимском государственном нефтяном техническом университете состоялась встреча с победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии, технологии и основам безопасности жизнедеятельности.

Ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин, приветствуя участников, отметил, что на мероприятие собрались ребята, которые упорно работали и были настойчивы в своем интеллектуальном труде.

Он рассказал об Уфимском нефтяном университете, его статусе опорного вуза России и опорного вуза ПАО «Газпром», о положении университета в международных рейтингах, о программах обучения, а также о научной и внеучебной деятельности студентов.

«УГНТУ является опорным университетом России и ПАО «Газпром». Что это дает нашим студентам? В первую очередь, это приоритет при трудоустройстве. «Газпром» и «Роснефть» начинают набирать специалистов для своих дочерних предприятий в первую очередь из своих опорных вузов», — сказал ректор.

Проректор по учебно-методической работе УГНТУ Баулин рассказал, почему учиться в УГНТУ престижно и интересно, а руководитель секретариата приемной комиссии Каретников подробно рассказал о сроках подачи документов и преимуществах при поступлении в наш вуз.

В торжественной обстановке ребята получили свою долгожданную «путевку в жизнь» — сертификат, который дает право на прием без вступительных испытаний в УГНТУ.

«Я считаю, что такая олимпиада повышает в первую очередь умственное развитие участников олимпиады. Это огромный спектр различных возможностей и поощрений. Став победителем или призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, перед тобой открываются огромные возможности: денежные поощрения, право поступать без вступительных испытаний в профильные университеты и дополнительные академические стипендии. Я, конечно же, планирую воспользоваться сертификатом и подать документы в УГНТУ на факультет трубопроводного транспорта», — сказала одна из награждённых, одиннадцатиклассница лицея №21, победитель заключительного этапа Всероссийской олимпиады по технологии Полина Кадынцева.

Справка. Всероссийская олимпиада школьников проходит по 24 общеобразовательным предметам во всех регионах страны. Ежегодно в ней участвуют более 7 миллионов школьников. Всероссийская олимпиада школьников дает победителям и призерам большие льготы при поступлении в вузы. При поступлении в УГНТУ победители муниципального и региональных этапов могут рассчитывать на получение дополнительных баллов к сумме баллов ЕГЭ в рамках индивидуальных достижений (7 и 10 баллов соответственно). Победители и призеры заключительного этапа имеют право на прием без вступительных испытаний (вне конкурса). Для победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников право на льготу сохраняется в течение четырех лет. Подтверждать результат баллом ЕГЭ при этом не требуется. Победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников, поступившим на первый курс УГНТУ в 2018 году, в дополнение к государственной академической стипендии назначается ежемесячная именная стипендия УГНТУ в размере 25000 рублей на первый учебный год.