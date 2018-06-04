УФА, 4 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Завершился очередной викимарафон «Вики-весна 2018». Это международный проект википедистов стран Центральной и Восточной Европы по взаимному созданию статей о своих странах в каждом языковом разделе виртуальной энциклопедии. Мероприятие проводится с 2015 года и три года подряд в них участвуют и редакторы башкирского раздела.

«В этом году на старт вышли представители 24 языковых разделов, наша команда в составе 16 человек написала 484 статьи и финишировала на девятом месте. Вклад в общую европейскую копилку составляет 5%. Из опытных редакторов второй год лидирует Альфия Акбутина, среди новичков отличилась Луиза Юлдашева. Только за текущий год работа этих редакторов составила в общем 201 статью. В рамках викимарафона за три года о странах-участниках написано 1202 статьи на башкирском языке. Нужно заметить, что это неплохой результат для нашего небольшого сообщества», — рассказал об участии в марафоне администратор башкирского раздела, организатор локальной части международного викимарафона Зуфар Салихов.

По его словам, итоги международного викимарафона не радуют башкирских википедистов. Не оправдались надежды на достижение тысячного рубежа по количеству статей о Башкортостане в других языковых разделах. В рамках «Вики-весна 2018» создано 130 статей, в сумме за три года — 768. Некоторые заинтересованные авторы пишут, что не знают русского языка, а в английской Википедии недостаточно статей о нашей республике.

«Для дальнейшей подготовки статей о Башкортостане Википедии необходимы добровольцы со знанием английского языка. И здесь, я думаю, нам могли бы помочь старшеклассники, а также студенты, которые углубленно изучают английский язык. Всем остальным не составит труда уже из английской Википедии перевести статьи на другие языки», — считает Зуфар Салихов.

По мнению администратора Башкирской Википедии, все это могло бы внести большой вклад в продвижение республики в интернет-пространстве. Именно такой подход используется в Ростовской области, где молодые энтузиасты пишут англоязычные статьи о достопримечательностях родного края, а опытные волонтеры при поддержке спонсоров проводят мотивирующие семинары и олимпиады.