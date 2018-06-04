Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.20

EUR 72.71

4 июня Понедельник

Уфа   °

Итоги международного викимарафона не радуют башкирских википедистов

ОБЩЕСТВО

УФА, 4 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Завершился очередной викимарафон «Вики-весна 2018». Это международный проект википедистов стран Центральной и Восточной Европы по взаимному созданию статей о своих странах в каждом языковом разделе виртуальной энциклопедии.  Мероприятие проводится с 2015 года и три года подряд в них участвуют и редакторы башкирского раздела.

«В этом году на старт вышли представители 24 языковых разделов, наша команда в составе 16 человек написала 484 статьи и финишировала на девятом месте. Вклад в общую европейскую копилку составляет 5%. Из опытных редакторов второй год лидирует Альфия Акбутина, среди новичков отличилась Луиза Юлдашева. Только за текущий год работа этих редакторов составила в общем 201 статью. В рамках викимарафона за три года о странах-участниках написано 1202 статьи на башкирском языке. Нужно заметить, что это неплохой результат для нашего небольшого сообщества», — рассказал об участии в марафоне администратор башкирского раздела, организатор локальной части международного викимарафона Зуфар Салихов.

По его словам, итоги международного викимарафона не радуют башкирских википедистов. Не оправдались надежды на достижение тысячного рубежа по количеству статей о Башкортостане в других языковых разделах. В рамках «Вики-весна 2018» создано 130 статей, в сумме за три года — 768. Некоторые заинтересованные авторы пишут, что не знают русского языка, а в английской Википедии недостаточно статей о нашей республике.

«Для дальнейшей подготовки статей о Башкортостане Википедии необходимы добровольцы со знанием английского языка. И здесь, я думаю, нам могли бы помочь старшеклассники, а также студенты, которые углубленно изучают английский язык. Всем остальным не составит труда уже из английской Википедии перевести статьи на другие языки», — считает Зуфар Салихов.

По мнению администратора Башкирской Википедии, все это могло бы внести большой вклад в продвижение республики в интернет-пространстве. Именно такой подход используется в Ростовской области, где молодые энтузиасты пишут англоязычные статьи о достопримечательностях родного края, а опытные волонтеры при поддержке спонсоров проводят мотивирующие семинары и олимпиады.

Теги: викимарафон, Википедия
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В каких домах Уфы отключат горячую воду с 4 по 11 июня - адреса
Предприятие «БашРТС» опубликовало график отключения горячей воды в Уфе с 4 по 11 июня. Для проведения гидравлических испытаний и текущего ремонта с
Ливни, грозы, порывистый ветер в Башкирии: новое предупреждение от МЧС
С 4 по 6 июня жителей Башкирии ждут неблагоприятные погодные условия, предупреждает МЧС по Башкирии. По данным Башгидромета, 4 июня в республике ожидае
Начало недели в Башкирии обещает быть теплым
Начало недели в республике обещает быть довольно теплым, сообщает Башгидромет. По данным синоптиков, в понедельник 4 июня местами пройдет ночью небольш
Уфимский мальчик, который родился во время «прямой линии» с Владимиром Путиным, научился ходить и произносить несколько слов
Родители годовалого Миши Сухарева из Уфы рассказали, как растет и развивается их малыш. Ребенок уже научился ходить, произносит несколько слов и весит
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть