Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии многодетные супруги задолжали своим детям 700 тысяч рублей алиментов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 4 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Аургазинском отделе судебных приставов по Башкортостану было возбуждено исполнительное производство в отношении родителей троих несовершеннолетних детей. Мужчина и женщина, лишенные родительских прав, задолжали своим детям алименты на общую сумму порядка 700 тысяч рублей. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе судебных приставов по региону.

«Долгое время приставы прикладывали усилия для того, чтобы образумить должников, трудоустроить и обязать выплачивать алиментные обязательства. Но семейная пара на предупреждения не реагировала и умышленно нигде не работала. В итоге у них накопился долг в размере порядка 700 тысяч рублей, — проинформировали в ведомстве. — Решив, что их личная жизнь на первом месте, а дети могут подождать, мать и отец вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли спиртными напитками. Воспитанием маленьких детей занимались бабушка с дедушкой».

За безответственное отношение к детям судебный пристав-исполнитель составил в отношении супругов протокол об административном правонарушении. Суд признал должников виновными и наказал арестом на десять суток. Отбыв административное наказание, женщина нашла работу и стала выплачивать алименты. Отец продолжал уклоняться от уплаты алиментов. Поэтому в отношении него было возбуждено уголовное дело. Суд признал мужчину виновным в преступлении и приговорил его к исправительным работам сроком на полгода с удержанием в доход государства 5% от заработка.