Фото: Олег Яровиков Более 5,5 тысячи человек сдали в Башкирии ЕГЭ по химии и истории Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 июн 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

4 июня в Башкирии прошел Единый государственный экзамен по химии и истории. Первый сдали более 3,5 тысячи человек, последний — около двух тысяч.

По данным пресс-службы республиканского министерства образования, на экзамен по истории было выделено 3 часа 55 минут. Задания состояли из двух частей с 25 вопросами. Проходным баллом по данной дисциплине является 32.

«Экзаменационная работа по химии состоит из двух частей, включающих 35 заданий. На ее выполнение отводится 3,5 часа (210 минут). Участники ЕГЭ по химии могут использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по химии — 36 баллов», — объяснили в ведомстве.

За ЕГЭ по химии и истории в Башкирии следили 15 федеральных наблюдателей, 149 — муниципальных, 23 — региональных и сотрудники Обрнадзора РБ. Во всех пунктах сдачи экзамена было организовано видеонаблюдение.

Результаты данного испытания будут опубликованы не позднее 20 июня.