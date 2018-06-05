Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.92 ↓

EUR 72.43 ↑

5 июня Вторник

Уфа   °

6 июня жителей Башкирии приглашают на «Открытый диалог»

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

6 июня жителей Башкирии приглашают на «Открытый диалог» Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

6 июня в республике состоится седьмая по счету акция «Открытый диалог» в сфере ЖКХ.

«Акция направлена на повышение уровня взаимодействия собственников и управляющих организаций. Жители многоквартирных домов получат дополнительную возможность более подробно ознакомиться с деятельностью управляющих компаний, задать вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства и получить на них оперативные ответы», — отметила пресс-секретарь Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору Олеся Титух.

В предстоящем завтра «Открытом диалоге» примут участие вице-премьер республиканского правительства Николай Хорошилов, депутаты Госсобрания Башкирии, которые в своей работе регулярно сталкиваются с вопросами из сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Время проведения акции — с 11 до 17 часов.

Ознакомиться со списком управляющих организаций, участвующих 6 июня в акции «Открытый диалог», можно здесь.

Теги: ЖКХ, акция, Открытый диалог
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вернулся в Уфу
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак вернулся в столицу Башкирии. По данным агентства «Башинформ», бывший наставник футбольного клуба «Уфа
Фестиваль исторической реконструкции «Река времени» в Бирске собрал несколько тысяч зрителей
С 1 по 3 июня в деревне Десяткино Бирского района проходил III Межрегиональный фестиваль исторической реконструкции «Река времени». По словам организа
В Уфе ливень парализовал движение троллейбусов
Утро понедельника, 4 июня, в столице Башкирии началось с дождя. Именно ливень, по данным уфимских служб, парализовал движение троллейбусов. В частности,
Погода в Башкирии на 4 июня: тепло, но дождливо
Долгожданное тепло вернется в Башкирию 4 июня, но будет по-прежнему дождливо. Сегодня днем, по данным синоптиков, температура воздуха в регионе подниметс
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть