Фото: Олег Яровиков 6 июня жителей Башкирии приглашают на «Открытый диалог» Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

6 июня в республике состоится седьмая по счету акция «Открытый диалог» в сфере ЖКХ.

«Акция направлена на повышение уровня взаимодействия собственников и управляющих организаций. Жители многоквартирных домов получат дополнительную возможность более подробно ознакомиться с деятельностью управляющих компаний, задать вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства и получить на них оперативные ответы», — отметила пресс-секретарь Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору Олеся Титух.

В предстоящем завтра «Открытом диалоге» примут участие вице-премьер республиканского правительства Николай Хорошилов, депутаты Госсобрания Башкирии, которые в своей работе регулярно сталкиваются с вопросами из сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Время проведения акции — с 11 до 17 часов.

Ознакомиться со списком управляющих организаций, участвующих 6 июня в акции «Открытый диалог», можно здесь.