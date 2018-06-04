БСК помогла в организации Сабантуя-2018

БСК помогла в организации Сабантуя-2018на правах рекламы
УФА, 4 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.
Генеральным спонсором прошедшего в Стерлитамакском районе Сабантуя-2018 стала Башкирская содовая компания. Плохая погода, холод и дождь не помешали провести традиционный праздник плуга. На Сабантуй-2018 приезжали целыми семьями. Всех, кто не побоялся капризов природы, ждали праздничный концерт творческих коллективов, развлекательная программа, спортивные и национальные игры, ярмарка народных промыслов. Особое место в праздничных мероприятиях заняли традиционные конные скачки джигитов. В торжественной обстановке прошло награждение передовиков сельскохозяйственного производства, победителей конкурсов и фестивалей. Все победители получили ценные денежные призы. Глава администрации муниципального района Стерлитамакский район РБ Рустам Багаутдинов отметил большой вклад Башкирской содовой компании в поддержку и развитие национальной культуры, поблагодарил предприятие за финансовую помощь в организации праздника. Стерлитамакский район и БСК связывают долгие годы сотрудничества, а проведение праздника сабантуя — только один из примеров их взаимодействия.