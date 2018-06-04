Фото: Олег Яровиков На Международном экологическом форуме в Уфе соберутся лучшие специалисты по экологии жизни из разных регионов России Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

С 6 по 8 июня в Уфе пройдут уже в третий раз Международный экологический форум и специализированная выставка «Экология. Технологии. Жизнь». Организаторы форума — Правительство Башкортостана, Министерство природопользования и экологии республики и Башкирская выставочная компания.

Форум объединит порядка 20 деловых и просветительских мероприятий с участием лучших специалистов по экологии жизни из разных регионов страны. Ключевым событием станет пленарное заседание «Наилучшие доступные технологии: экология или экономика» с участием руководства республики, представителей федеральных министерств и ведомств, руководителей экологических объединений, крупнейших промышленных предприятий Башкортостана.

«Наилучшие доступные технологии прочно входят нашу жизнь, потому что антропогенное воздействие человека на окружающую среду с каждым днем ощущается все больше. В России насчитывается порядка 300 предприятий, оказывающих негативное экологическое воздействие, 13 из них находятся на территории Башкирии. Быть просто эффективным предприятием сегодня не модно, в приоритете быть экономически выгодным и экологическим производством, приносящим не только рост благосостоянию людей, но и улучшающим экологию или по крайней мере не ухудшающим окружающую среду», — рассказала замминистра природопользования и экологии Наталья Логунова.

В рамках деловой программы будут обсуждаться такие актуальные темы, как очистка вод и переработка промышленных отходов, развитие системы мониторинга и формирования экоустойчивости городской среды. На круглых столах специалисты поднимут экологические проблемы горнорудной промышленности, вопросы экологической политики и экологического права и другие задачи. В деловой программе примут участие более 200 экспертов — представителей правительственных структур и региональных властей, ведущие ученые и разработчики, отраслевые ассоциации, общественные природоохранные организации, эколого-просветительские центры и научно-исследовательские институты, специалисты в области экологического мониторинга и аналитики, экологи промышленных предприятий.

В выставке этого года принимают участие около 70 компаний из девяти регионов России. На экспозиции будут представлены наилучшие доступные технологии в области охраны окружающей среды от крупных промышленных предприятий, а также новые технологии, оборудование, услуги от компаний, чья сфера деятельности — управление отходами. Среди направлений выставки: экомониторинг и лабораторное оборудование; зеленые технологии в создании комфортной городской среды; заповедники и экотуризм; экострой; чистая вода; чистый воздух. Отдельной экспозицией станет направление «ECOLIFE» — «Эко-питание», «Красота», «Здоровье», «Эко-товары» для всех ценителей натуральных продуктов и материалов. На выставке будет представлена баннерная экспозиция муниципальных округов РБ по теме «Экология в городах Республики Башкортостан». Посетители смогут не только приобрести продукцию ведущих компаний, но и получить консультации косметологов, диетологов, фитотерапевтов и других специалистов. Посетители смогут принять участие в уникальных мастер-классах, семинарах, акциях от лучших представителей экологического движения России.

В первый день форума состоятся: тренинг «Зеленые сутки. 1 день из жизни экочеловека» от автора книги «Зеленый Драйвер», экотренера Романа Саблина, лекция уникального и популярного фотографа-путешественника Антона Агаркова, открытие фотовыставки «Заповедная Башкирия», открытие экспозиции «Благо Дарящие» — четвертой главы фотопроекта «100 женщин республики: сила и нежность», детский фестиваль «Береги свою планету».

Во второй день форума, 7 июня, состоится семинар «Перезагрузка. Правильное питание, как образ жизни» с участием нутрициологов, диетологов, приверженцев особенных правил жизни. В рамках выставки «Экология. Технологии. Жизнь» будет представлен социальный проект «Ломая барьеры». В его рамках состоится благотворительная акция «Окно в мир» — сбор бывшей в употреблении компьютерной техники для передачи ее нуждающимся людям с ограниченными возможностями.

«Данный экологический форум реализуется в рамках республиканского проекта «Зеленая Башкирия», направленного на экопросвещение и продвижение идей экологического образа жизни. Мы единственный регион, который проводит такие крупные масштабные события, как предстоящий Международный форум и выставка. И у нас есть все шансы занимать в этой теме лидирующие места и называться регионом, который продвигает экологический бренд #Зеленая Башкирия. Ежегодно под таким лозунгом в республике проводятся порядка 60 мероприятий экологической направленности. Надеемся, проект и в дальнейшем будет набирать обороты, для того чтобы Башкортостан мог по праву называться самым зеленым регионом России», — подытожил руководитель организационно-аналитического отдела Министерства природопользования и экологии РБ Ринат Фаткуллин.