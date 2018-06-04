Фото: Олег Яровиков | Видео: «Башинформ» В Башкирии ожидается +27 градусов и усиление ветра до 23 м/с Фото: Олег Яровиков | Видео: «Башинформ»

УФА, 4 июн 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

С 20 часов 4 июня до аналогичного периода 5 июня на территории Башкирии ожидается кратковременный дождь, а ночью по северу до умеренного. В МЧС республики предупредили о шквалистом усилении ветра до 23 м/с. Порывы до 15-20 м/с прогнозируются и в столице региона.

«Температура воздуха ночью 9-14, днем 22-27. Ночью и утром на отдельных участках автодорог туман, видимость 500-1000 м», — уточнили в пресс-службе МЧС РБ.

Жителей Башкирии попросили воздержаться от поездок, находиться подальше от линий электропередачи, рекламных щитов и хрупких конструкций.