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4 июня Понедельник

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В Уфе в День города откроется «Арт-городок»

ОБЩЕСТВО

Фото: администрация Уфы

В Уфе в День города откроется «Арт-городок» Фото: администрация Уфы

УФА, 4 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе 12 июня в парке имени Якутова заработает «Арт-городок», сообщили в муниципалитете. Это летний проект для активного времяпровождения детей и взрослых — парковая зона, построенная волонтерами из европоддонов. На этой площадке специалисты Центра досуга детей и подростков «Тамыр» планируют еженедельно проводить различные мероприятия: тематические праздники, творческие мастер-классы, литературные вечера, дружеские посиделки. Старт состоится в День города в 15 часов, будут разыгрываться призы, главный из которых — путевка в летний лагерь.

Теги: день города, парк имени Якутова, Арт-городок
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