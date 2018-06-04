Фото: общественная организация «Гражданский патруль» | Видео: общественная организация «Гражданский патруль» В Уфе девушка-инвалид добилась замены небезопасного пандуса Фото: общественная организация «Гражданский патруль» | Видео: общественная организация «Гражданский патруль»

УФА, 4 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Жительница Уфы с ограниченными физическими возможностями добилась строительства нового пандуса за счет средств благотворителей.

Выщербленный бетон, лужи и шатающиеся перила — пандус с такими препятствиями должны были преодолевать маломобильные жители многоквартирного дома 68/6 по улице Бакалинской. Сейчас спуск и подъем совершенно безопасны, а главное удобны. Им активно пользуется весь дом — дети на велосипедах, мамы с колясками и даже грузчики крупногабаритных грузов.

Но есть в этом доме человек, для которого пандус не просто прихоть, а жизненная необходимость. Юлия Новожилова 12 лет живет в этом доме и никогда не могла спуститься с подъезда без посторонней помощи. Она прикована к инвалидной коляске. Именно она позаботилась о благополучии всего дома. Сначала привлекла внимание властей города, управляющей компании, а когда последняя начала ссылаться на трудности с приобретением стройматериалов, нашла людей неравнодушных к ее проблеме.

«Некоторые вещи, как мой подъезд, большинству не видны. Но стоит заняться, казалось бы, незначительной проблемой, как всё вокруг преображается. Я очень благодарна спонсору», — рассказывает Юлия.

Решать проблему девушка начала с помощью бесплатного мобильного приложения «Гражданский патруль», разработанного одноименной общественной организацией защиты прав потребителей для мобильной отправки жалоб на различные нарушения. Юлия сфотографировала пандус и отправила SMS. Дальше разбираться с проблемой начали правозащитники, сообщили в общественной организации.

С помощью «Гражданского патруля» Юлия регулярно борется с нарушениями прав маломобильных уфимцев. Приходится фиксировать пренебрежительное отношение к специальным места для инвалидов даже в госучреждениях, где нередко в санузлах хранят хозинвентарь, а на парковке складируют снег. Юлия планирует создать объединение активных горожан, которые, как и она, будут бороться с подобными нарушениями.

«Мне бы хотелось, чтобы в нашем городе появилось объединение «Гражданский патруль: активная позиция». В Уфе достаточно много неравнодушных, активных людей. И было бы неплохо, если бы все они не сидели на кухне, обсуждая проблемы города между собой, а фиксировали нарушения и своевременно сообщали о них. Считаю, что «Гражданский патруль» — очень полезная и удобная площадка для формирования гражданского общества», — поделилась Юлия.