В Уфе из-за ремонта дорог изменится схема движения троллейбусов
Фото: Из открытых источников
В Уфе из-за ремонта дорог изменится схема движения троллейбусов Фото: Из открытых источников
УФА, 4 июн 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
В уфимском микрорайоне Черниковка из-за ремонта дороги по улице Кольцевой на участке от Невского до Ульяновых изменится схема движения троллейбусных маршрутов. Ограничение временное. Оно действует с 12 часов 4 июня до пяти часов 5 июня.
В частности, по данным МУЭТ Уфы, изменятся маршруты: №9 «Уфимский ДОК — Стадион Нефтяник»; №13 «Мкр. Белореченский — Северный автовокзал». Временно приостановлено движение троллейбусного маршрута №10 «Уфимский ДОК — ТЭЦ-1».