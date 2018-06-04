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4 июня Понедельник

Уфа   °

На Уфу обрушился ливень с градом

ОБЩЕСТВО
Фото: «Башинформ», Ксения Калинина | Видео: «Башинформ»

На Уфу обрушился ливень с градом

Фото: «Башинформ», Ксения Калинина

УФА, 4 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На столицу Башкирии около 14.00 4 июня обрушился мощный ливень с градом. Дождь лил с удвоенной силой, перемежаясь с градом, размером с горох. В центре города, на пересечении улиц Кирова и Пархоменко, потоками воды затопило проезжую часть. Уфимцам хватило нескольких секунд, чтобы вымокнуть до нитки. Через пять минут город озарило солнце, как будто дождя и не было.

Как сообщало агентство «Башинформ», сегодня утром было зафиксировано обильное выпадение осадков в виде дождя. По информации пресс-службы регионального МЧС, в низинных участках улиц города ливневая канализация единовременно не справилась с объемом выпавших осадков.

Теги: погода
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