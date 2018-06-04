Фото: Гостранс РБ В Башкирии ограничат движение грузового транспорта на летний период Фото: Гостранс РБ

УФА, 4 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкирии с 1 июня по 31 августа на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения ограничат движение транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по дорогам с асфальтобетонным покрытием. Об этом сообщает Государственный комитет по транспорту и дорожному хозяйству.

«Временное ограничение движения в летний период вводится при значениях дневной температуры воздуха свыше +32 градусов (по данным Гидрометцентра России). В период действия временного ограничения в летний период движение транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, разрешается с 22.00 до 10.00», — уточнили в ведомстве.