Фото: ИА «Башинформ» Названы города и районы Башкирии с самой высокой рождаемостью Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 4 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Статистики республики назвали города и районы Башкирии, в которых с начала года родилось больше всего детей.

В целом по республике за первые четыре месяца 2018 года родилось 15 267 мальчиков и девочек. Умерло – 17 349 человек.

Среди городских округов лидером по рождаемости традиционно стала Уфа — 4 237 младенцев. Меньше всего за это время родилось детей в Агидели — 52.

Лидером по рождаемости среди муниципальных районов стал Туймазинский — 468 новорожденных.

На втором месте — Белорецкий район, где с января по апрель родилось 390 детей.

На третьем месте — Уфимский район с 353 младенцами.

Примерно одинаковое число новорожденных приходится на Ишимбайский и Мелеузовский районы — 320 и 323, соответственно, резюмируют в Башстате.