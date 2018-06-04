Как будут работать регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД Башкирии в праздники
Фото: автор
Как будут работать регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД Башкирии в праздники Фото: автор
УФА, 4 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Госавтоинспекции Башкортостана проинформировали о графике работы регистрационно-экзаменационных подразделений ведомства с 9 по 12 июня.
«В период празднования Дня России 9 и 11 июня прием граждан регистрационно-экзаменационными подразделениями ГИБДД МВД по Башкортостану будет осуществляться в обычном режиме. 10 и 12 июня — выходные дни», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.