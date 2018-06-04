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4 июня Понедельник

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«Уфаводоканал» сообщил об отключении воды в домах 5 и 6 июня

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

«Уфаводоканал» сообщил об отключении воды в домах 5 и 6 июня Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Для проведения ремонтных работ 5 и 6 июня предприятие «Уфаводоканал» отключит горячую и холодную воду в двух районах башкирской столицы.

Как сообщили на предприятии, 5 июня в Ленинском районе с 11 до 23 часов холодную и горячую воду отключат на ул. Коммунистическая, 33, 35, 37, 37а, 45, 45б, 46а, 42, 42а.

6 июня в Калининском районе с 10 до 24 часов холодную и горячую воду отключат по следующим адресам:

ул. Первомайская, 75а, 79, 81, 81/1, 83, 85, 87, 87/1, 89, 91;

ул. Кремлевская, 19;

ул. Коммунаров, 3, 6, 10.

В Ленинском районе 6 июня с 11 до 23 часов холодное водоснабжение приостановят по адресам:

ул. Гоголя, 79;

ул. Достоевского, 40/12, 40/13, 40/14, 40/15, 40/16, 40/17;

ул. Аксакова, 82, 82/2, 84/2, 88, 92.

Теги: Уфаводоканал, отключение воды
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