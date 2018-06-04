улица Интернациональная, Уфа Фото: соцсети | Видео: соцсети В Уфе ливневки не справились с объемом выпавших осадков - МЧС Фото: соцсети | Видео: соцсети

УФА, 4 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе утром 4 июня было зафиксировано обильное выпадение осадков в виде дождя. По информации пресс-службы регионального МЧС, в низинных участках улиц города ливневая канализация единовременно не справилась с объемом выпавших осадков.

«В данный момент ситуация стабилизировалась и находится под контролем оперативных служб Башкирской территориальной подсистемы Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — сообщили в ведомстве.

Для мониторинга послеливневой обстановки и возможной помощи населению в семь административных районов были направлены оперативные группы пожарно-спасательных подразделений.

«Фактов поваленных деревьев, заглохших автомобилей не выявлено. Задержки пассажирских поездов нет. Аэропорт «Уфа» работает в штатном режиме, задержек рейсов нет. Социально значимые объекты не пострадали. Погибших и пострадавших нет», — довели представители МЧС до сведения граждан ситуацию после дождя в городе.

В Управлении электротранспорта Уфы также сообщили, что около 09.00 на Дежневском путепроводе из-за скопления дождевой воды встало движение троллейбусов, следовавших по маршрутам №№ 1, 13, 22 в обе стороны. В 09.23 движение электротранспорта было восстановлено.