Башкирия в федеральных СМИ: рекорды праймериз, почему Австрия экстрадировала жителя Уфы, чем женщины-фермеры поразили иностранцев

УФА, 4 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Явка на праймериз «Единой России» составила рекордные 11,14%. В Башкирии зафиксированы высокие показатели явки на электронное предварительное голосование.

Метод будущего. Как пишут «Аргументы и факты», в электронном предварительном голосовании «Единой России», которое проходило с 28 мая по 1 июня, приняло участие 139 930 человек. Об этом сообщил первый замруководителя ЦИК партии Максим Жаворонков, отметив, что наибольшее количество проголосовало онлайн в Ростовской области — 44 739 человек. Также высокие показатели явки на электронное ПГ зафиксированы в Башкортостане — 14 892 и Кемеровской области — 11 228, отмечается в сообщении. Наименьшая активность была в Свердловской области (651), Хабаровском (336) и Забайкальском крае (189).

«Процедура электронного предварительного голосования продемонстрировала высокую эффективность деятельности „Единой России“, ее конкурентоспособность на политическом рынке и интерес к процедуре у граждан. Безусловно, за этим будущее», — считает член Высшего совета партии, политолог Дмитрий Орлов.

По информации ТАСС, 3 июня явка на праймериз по отбору кандидатов «Единой России» на сентябрьские выборы составила 11,14%, что является рекордом для праймериз единороссов. Об этом сообщил в воскресенье секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Отмечается, что 9 сентября выборы депутатов законодательных собраний пройдут в 16 регионах: Башкирии, Бурятии, Калмыкии, Якутии, Хакасии, Забайкальском крае, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Ростовской, Смоленской, Ульяновской, Ярославской областях, Ненецком автономном округе.

Уфимца экстрадировали из Австрии. Как передают «Вести.ру», из Австрии экстрадирован уфимец, обвиняемый в крупном мошенничестве. Сообщается, что 32-летний житель Уфы с августа 2016 года по январь 2017 года, будучи директором коммерческой компании, ввел в заблуждение представителей башкирского сельхозпредприятия и заключил фиктивный контракт на поставку товара по заниженной цене. Выполнять взятые на себя обязательства он не планировал и, получив аванс, покинул территорию России. Всего злоумышленник похитил более 50 млн рублей, уточняется в материале. В 2017 году он был объявлен в международный розыск и задержан в Австрии. «Австрийская сторона удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры РФ о выдаче уфимца, передав его сотрудникам Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России для его экстрадиции в Москву», — рассказали «Вести.ру».

Телеканал «RT» по этой теме уточняет, что расследованием уголовного дела в отношении предпринимателя из Уфы Дениса Едренкина занимается Главное следственное управление МВД по Башкортостану.

Малыш, которому Путин пожелал счастья. Миша Сухарев из Уфы, о рождении которого узнала вся страна в ходе «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным, за год стал 13-килограммовым богатырем, научился ходить и произносить несколько слов, рассказала РИА Новости мама мальчика Кристина Сухарева. Во время прямого включения из перинатального центра Уфы 15 июня 2017 года в кадр попал молодой отец, у которого за 20 минут до этого родился ребенок. Мужчина с ребенком на руках рассказал корреспонденту, что это его второй сын и что он назовет его Михаилом. Путин в прямом эфире поздравил супругов с рождением сына и пожелал им счастья, напомнили в агентстве.

По словам Кристины, факт рождения сына практически в прямом эфире никак не сказался ни на ребенке, ни на семье. «Мы обычная семья, со своими проблемами и радостями. Известность нашей семье Миша принес на несколько дней, когда после эфира нам звонили дальние родственники и знакомые, которые не знали, что я беременна, и поздравляли с рождением сына», — сообщила Кристина. «Нам очень помогают бабушки и дедушки, приезжают в гости. Мы обычная семья, на тесноту не жалуемся, стараемся жить хорошо и устроить быт комфортно для детей», — добавила она.

Мега-эвакуация. Федеральное агентство новостей информировало, что «самый большой в Уфе торговый центр «Мега» экстренно эвакуировали из-за срабатывания пожарной сигнализации. Всего спасатели вывели на улицу 3,5 тысячи человек. В ходе проверки сотрудники экстренных служб установили, что датчики сработали на кухне ресторана быстрого питания в McDonald's из-за подгоревшей еды», — рассказали на новостном портале.

«Еда в фастфуде стала причиной эвакуации ТЦ в Уфе», — также рассказали на РЕН ТВ.

О том, что ТЦ в Уфе эвакуирован из-за подгоревшей в ресторане еды, информировало и «Эхо Москвы».

Они переплыли Керченский пролив. Тридцать российских пловцов переплыли через Керченский пролив. Как пишет «Российская газета», это первый массовый заплыв через пролив в истории российского Крыма. Стартовал он с Таманского берега , а завершился около крепости Ени-Кале в районе Керчи. Спортсмены, среди которых четыре женщины, преодолели дистанцию в 5,5 километра в среднем за 2,5 часа. «Участники заплыва — жители Ростова-на-Дону, Воронежа, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Самары, Уфы и Ханты-Мансийска. Каждый из них получил медаль и диплом об участии», — добавили в издании.

«Известия» также написали, что в Керченском проливе впервые прошел массовый заплыв.

Хозяйки села. «Коммерсантъ» узнал о том, что могут российские женщины-фермеры. «На прошлой неделе в России впервые прошла Генеральная ассамблея Всемирной фермерской организации, — пишет издание. — Иностранных делегатов поразило, сколько у нас фермеров-женщин. Действительно, около трети фермеров-руководителей в России женщины», — отмечается в издании.

Среди них многодетная мама, физик-математик по образованию, Елена Байкова. У нее свое небольшое хозяйство в селе Бардовка в Башкортостане. Елена придумала, как фермерам республики выйти из ситуации давления торговых сетей и низких закупочных цен на зерно и молоко. Как информирует «Коммерсантъ», «в этом году очень сильно упали закупочные цены на молоко. Литр молока стоит дешевле, чем вода, — 14-20 рублей. При этом себестоимость его 24 рубля. Торговые сети, продающие молоко по 60 рублей, требуют с фермеров огромные взносы за то, чтобы попасть на полку. Прибыль в результате получает не производитель, а торговая точка — посредник».

«Когда собираешь урожай и его продаешь за копейки, это очень обидно, — сетует Елена, — и мы решили создать структуру, которая позволит нам обеспечивать более высокую цену. А для покупателя это будет дешевле». Елена создала кооператив — объединила 50 фермеров Башкирии. Они вместе перерабатывают молоко, зерно, мясо. Сыр, масло, колбасы, торты, пирожные, овощи, мед, травы, хлеб, выпечку, пельмени — все виды фермерской продукции продают в собственном магазине.

«Убедить людей объединиться было очень сложно,— признается Елена,— у нас люди не доверяют друг другу. Ждут обмана. Но сейчас у небольших хозяйств нет выбора — только объединение. Теперь многие хотят к нам в кооператив», — рассказала фермер.