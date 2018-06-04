Фото: РОО Безопасные дороги





















РОО «Безопасные дороги» провела круглый стол по проблемам пассажирских перевозок в Уфе Фото: РОО Безопасные дороги

УФА, 4 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В агентстве «Башинформ» состоялся круглый стол по проблемам пассажирских перевозок в Уфе, организованный общественной региональной общественной организацией «Безопасные дороги». На обсуждение были приглашены около 20 представителей профильных ведомств, структур исполнительной власти, правоохранительных органов, СМИ. Вел круглый стол руководитель РОО, депутат Госдумы Гаджимурад Омаров. Он напомнил, что с начала года в ДТП погибли 47 жителей республики, в том числе по вине нелегальных перевозчиков.

Большая дискуссия возникла вокруг извечного вопроса — почему в Уфе так много старых «ПАЗов» и так мало современных больших автобусов. Модератор напомнил, что «ПАЗы» создавались в 60-х годах в основном для сельской местности. Представитель администрации города — начальник отдела организации перевозок Управления транспорта и связи Альберт Сафаров сообщил, что в городе работают 240 большеформатных автобусов. Для обеспечения города их нужно 2,5 тысячи.

В столице Башкирии порядка 150 маршрутов общественного транспорта, основная нагрузка — на автобусах. Пассажирские перевозки выполняют ГУП «Башавтотранс», 12 легальных перевозчиков и масса «нелегалов». В городе работают 3150 единиц общественного транспорта разного формата официальных перевозчиков и порядка 1300 нелегальных «ПАЗов, «Мерседесов», «ГАЗелей». Общая выручка в сфере пассажирских перевозок составляет от 6 до 8 млрд рублей, из них 30% приходится на «нелегалов».

«Транспорта большой вместимости становится все меньше. Эта проблема существует во многих городах-миллионниках. Частные перевозчики не покупают большие автобусы из-за больших сроков окупаемости. Малые автобусы стоимостью в пределах 1,5 млн рублей окупаются за три года. А низкопольный «НефАЗ» стоит 11 млн рублей», — отметил Альберт Сафаров.

Представитель одного из проектных институтов Азамат Хатмуллин изложил свое видение проблемы: «Легальные перевозчики даже в ноль не выходят. В среднем загрузка салонов «Башавтотранса» — около 35%, у частников тоже недозагрузка — 40-50%. В итоге на какую-то рентабельность выходят те, кто не платит налоги. МУЭТ, БАТ — добросовестные налогоплательщики, и посмотрите — они в предбанкротном состоянии. Нелегалы в целом не платят 200 млн налогов со своих доходов».

Представители Межрегиональной общественной организации «Объединения автопассажирских перевозчиков» (Москва) Татьяна Ракулова и Алексей Дынько рассказали о положительных примерах решения проблем с переводом нелегалов в законную сферу деятельности в других городах — Липецке, Краснодаре, Белгороде и Москве, поделилась практическими рекомендациями и передали большой массив правоприменительной практики регионов.

«Переломить эту ситуацию может лишь высшая политическая воля», — подытожил Гаджимурад Омаров. По итогам круглого стола были приняты следующие решения: предложения представителей УГАДН по изменениям и дополнениям 220 ФЗ передать через РООБД в Государственную Думу; к следующему обсуждения привлечь перевозчиков для возможности услышать всех участников перевозочного процесса и создать регулярную площадку для налаживания диалога между исполнительной властью, законодательной властью и перевозчиками.