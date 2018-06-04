Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.20

EUR 72.71

4 июня Понедельник

Уфа   °

Роспотребнадзор Башкирии предупреждает туристов о странах, неблагополучных по инфекционным болезням

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

Роспотребнадзор Башкирии предупреждает туристов о странах, неблагополучных по инфекционным болезням Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Роспотребнадзор Башкортостана опубликовал на своем официальном сайте перечень инфекционных болезней и стран, в которых отмечено эпидемиологическое неблагополучие. Данные актуальны на 25 мая текущего года.

Наиболее неблагополучные страны по холере - Демократическая Республика Конго, Танзания, Кения, Замбия, Малави, Уганда, Нигерия, Сомали, Либерия, Бенин, Бурунди, Зимбабве, Кот-д'Ивуар, Южный Судан, Нигер, Того, Камерун, Ангола, Эфиопия, Судан, Намибия, Гаити, Доминиканская Республика, Куба, Эквадор, Индия, Непал, Бангладеш, Ирак, Сирия, Афганистан, Пакистан, Таиланд, Мьянма, Южная Корея, Йемен.

По малярии опасны страны Африки южнее Сахары, Ангола, Бенин, Гана, Гвинея- Бисау, Демократическая Республика Конго, Камерун, Кения, Конго, Кот- д'Ивуар, Либерия, Мали, Мозамбик, Нигерия, Руанда, Сьерра- Леоне, Судан, Танзания, Уганда, Центральноафриканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Южный Судан, Намибия, Бурунди, Ботсвана, ЮАР, Таиланд, Индонезия, Мьянма, Камбоджа, Вьетнам, Северная Корея, Малайзия, Афганистан, Йемен, Пакистан, Иран, Индия, Гайана, Перу, Доминиканская Республика, Венесуэла, Куба, Коста Рика, Папуа-Новая Гвинея.

По полиомиелиту — Афганистан, Пакистан, Сирия, Нигерия, Демократическая Республика Конго.

По лихорадке Денге — все страны Юго-Восточной Азии, но особенно Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Камбоджа, Филиппины, Лаос, Сингапур, Китай, Папуа-Новая Гвинея, Соломоновы острова, Новая Каледония, Острова Кука, Фиджи, Вануату, Австралия, Новая Зеландия, Индия, Шри-Ланка, Мальдивская Республика, Пакистан, Йемен, Саудовская Аравия, Джибути, Сомали, Коста-Рика, Мексика, Сальвадор, Гватемала, Пуэрто-Рико, Аргентина, Перу, Колумбия, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Парагвай, Каймановы острова, Сент-Люсия, Тринидад и Тобаго, Судан, Ангола, Мозамбик, Танзания, Сейшельские острова, Кот-дИвуар, Кабо Верде, Кения, Грузия.

По сибирской язве — Румыния, Республика Казахстан (Алматинская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская и Павлодарская области), Кыргызская Республика (Ошская, Жалал-Абадская и Чуйская области), Замбия, Гвинея, Кения, Зимбабве, Бангладеш, Индонезия, Индия, Новая Зеландия.

О странах, неблагополучных по чуме, желтой лихорадке, лихорадках Зика и Эболы и другим инфекционным болезням, можно узнать на сайте регионального Роспотребнадзора. Информация особенно важна для юридических лиц и ИП, занимающихся туроператорской и турагентской деятельностью.

Теги: Роспотребнадзор, предупреждение, инфекции
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В каких домах Уфы отключат горячую воду с 4 по 11 июня - адреса
Предприятие «БашРТС» опубликовало график отключения горячей воды в Уфе с 4 по 11 июня. Для проведения гидравлических испытаний и текущего ремонта с
Начало недели в Башкирии обещает быть теплым
Начало недели в республике обещает быть довольно теплым, сообщает Башгидромет. По данным синоптиков, в понедельник 4 июня местами пройдет ночью небольш
Ливни, грозы, порывистый ветер в Башкирии: новое предупреждение от МЧС
С 4 по 6 июня жителей Башкирии ждут неблагоприятные погодные условия, предупреждает МЧС по Башкирии. По данным Башгидромета, 4 июня в республике ожидае
Уфимский мальчик, который родился во время «прямой линии» с Владимиром Путиным, научился ходить и произносить несколько слов
Родители годовалого Миши Сухарева из Уфы рассказали, как растет и развивается их малыш. Ребенок уже научился ходить, произносит несколько слов и весит
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть