Фото: Олег Яровиков Роспотребнадзор Башкирии предупреждает туристов о странах, неблагополучных по инфекционным болезням Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Роспотребнадзор Башкортостана опубликовал на своем официальном сайте перечень инфекционных болезней и стран, в которых отмечено эпидемиологическое неблагополучие. Данные актуальны на 25 мая текущего года.

Наиболее неблагополучные страны по холере - Демократическая Республика Конго, Танзания, Кения, Замбия, Малави, Уганда, Нигерия, Сомали, Либерия, Бенин, Бурунди, Зимбабве, Кот-д'Ивуар, Южный Судан, Нигер, Того, Камерун, Ангола, Эфиопия, Судан, Намибия, Гаити, Доминиканская Республика, Куба, Эквадор, Индия, Непал, Бангладеш, Ирак, Сирия, Афганистан, Пакистан, Таиланд, Мьянма, Южная Корея, Йемен.

По малярии опасны страны Африки южнее Сахары, Ангола, Бенин, Гана, Гвинея- Бисау, Демократическая Республика Конго, Камерун, Кения, Конго, Кот- д'Ивуар, Либерия, Мали, Мозамбик, Нигерия, Руанда, Сьерра- Леоне, Судан, Танзания, Уганда, Центральноафриканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Южный Судан, Намибия, Бурунди, Ботсвана, ЮАР, Таиланд, Индонезия, Мьянма, Камбоджа, Вьетнам, Северная Корея, Малайзия, Афганистан, Йемен, Пакистан, Иран, Индия, Гайана, Перу, Доминиканская Республика, Венесуэла, Куба, Коста Рика, Папуа-Новая Гвинея.

По полиомиелиту — Афганистан, Пакистан, Сирия, Нигерия, Демократическая Республика Конго.

По лихорадке Денге — все страны Юго-Восточной Азии, но особенно Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Камбоджа, Филиппины, Лаос, Сингапур, Китай, Папуа-Новая Гвинея, Соломоновы острова, Новая Каледония, Острова Кука, Фиджи, Вануату, Австралия, Новая Зеландия, Индия, Шри-Ланка, Мальдивская Республика, Пакистан, Йемен, Саудовская Аравия, Джибути, Сомали, Коста-Рика, Мексика, Сальвадор, Гватемала, Пуэрто-Рико, Аргентина, Перу, Колумбия, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Парагвай, Каймановы острова, Сент-Люсия, Тринидад и Тобаго, Судан, Ангола, Мозамбик, Танзания, Сейшельские острова, Кот-дИвуар, Кабо Верде, Кения, Грузия.

По сибирской язве — Румыния, Республика Казахстан (Алматинская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская и Павлодарская области), Кыргызская Республика (Ошская, Жалал-Абадская и Чуйская области), Замбия, Гвинея, Кения, Зимбабве, Бангладеш, Индонезия, Индия, Новая Зеландия.

О странах, неблагополучных по чуме, желтой лихорадке, лихорадках Зика и Эболы и другим инфекционным болезням, можно узнать на сайте регионального Роспотребнадзора. Информация особенно важна для юридических лиц и ИП, занимающихся туроператорской и турагентской деятельностью.