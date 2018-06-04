Фото: ТАУ Самое романтичное событие лета - бал выпускников «На крыльях мечты» Фото: ТАУ

УФА, 4 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

23 июня в Стерлитамаке состоится городской бал выпускников «На крыльях мечты». Организаторы — группа компаний «ТАУ» и МКУ «Отдел образования» администрации городского округа город Стерлитамак.

Во Дворце спорта «Стерлитамак-Арена» соберутся выпускники школ, родители, педагоги общеобразовательных учреждений и почётных гости — ожидается более двух с половиной тысяч гостей.

В своем напутствии выпускникам глава группы компаний «ТАУ» Иосиф Рутман поздравил ребят с окончанием школы и подчеркнул важность первых самостоятельных шагов и решений, пожелал оптимизма и уверенности в своих силах.

Организаторы продолжают добрые традиции — юношей и девушек ждёт торжественное шествие по красной дорожке, награждение медалистов и праздничная программа — FLY Party. Тематика праздника обусловлена названием бала, крылья — как символ полёта, свободы и высоких устремлений. На территории дворца спорта будут работать различные развлекательные площадки и фотозоны, угоститься пирожными и безалкогольными напитками ребята смогут в Free-баре.

Самое романтичное событие лета будет ознаменовано грандиозным шоу, зрелищным театрализованным представлением и, конечно, обязательным чествованием «Короля» и «Королевы бала «На крыльях мечты», которые будут определены интернет-голосованием на сайте группы компаний «ТАУ».

Заявки принимались с 23 мая до 18.00 часов 3 июня года на e-mail: BalMechta@mail.ru. Проголосовать за выбранного кандидата можно с 13 июня до 12.00 22 июня. Участники, набравшие максимальное количество баллов по итогам интернет-голосования, считаются победителями конкурса, получают заслуженные титулы и награждаются дипломом и картой члена фитнес-клуба «Wold Gym» сроком действия три месяца. С положением конкурса можно ознакомиться на сайте.

На выпускной будут приглашены артисты, пользующиеся у молодежи популярностью — российский певец, участник шоу «Фактор А» и «Голос-1», исполнитель хитов «Яд», «Люби меня», «Энергия солнца», «ДНК», Артем Качер. До утра для ребят будут выступать лучшие ди-джеи России.

Выпускной марафон традиционно продлится до утра — вчерашние школьники вместе встретят первый день взрослой жизни.