Фото: автор Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД Башкирии временно меняет график работы Фото: автор

УФА, 4 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Башкортостану информирует, что в связи с празднованием Дня России и переносом рабочих дней прием заявителей на оказание государственных услуг по линии регионального УНК будет осуществляться 4, 5, 7, 8 и 14 июня. Затем ведомство будет функционировать по установленному графику.

6, 9, 11 и 13 июня прием заявителей на получение госуслуг по линии Управления осуществляться не будет.