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4 июня Понедельник

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В Уфе утренние пробки достигли 6 баллов

ОБЩЕСТВО

Фото: Яндекс.Карты

В Уфе утренние пробки достигли 6 баллов Фото: Яндекс.Карты

УФА, 4 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе утром 4 июня пробки достигли 6 баллов. Из-за ремонта дорожного полотна движение затруднено на  въезде в город со стороны аэропорта, здесь скорость движения не превышает 10 км/ч. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Заторы также зафиксированы на Дёмском мосту, улицах Заки Валиди, Октябрьской революции, Айской, Комсомольской, 50 лет СССР, Шафиева, Жукова, Интернациональной, Пугачева.

Теги: пробки
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