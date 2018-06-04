Фото: Яндекс.Карты В Уфе утренние пробки достигли 6 баллов Фото: Яндекс.Карты

УФА, 4 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе утром 4 июня пробки достигли 6 баллов. Из-за ремонта дорожного полотна движение затруднено на въезде в город со стороны аэропорта, здесь скорость движения не превышает 10 км/ч. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Заторы также зафиксированы на Дёмском мосту, улицах Заки Валиди, Октябрьской революции, Айской, Комсомольской, 50 лет СССР, Шафиева, Жукова, Интернациональной, Пугачева.