Польша закупила около двух тонн башкирского меда
Фото: Управление Россельхознадзора по РБ
Польша закупила около двух тонн башкирского меда Фото: Управление Россельхознадзора по РБ
УФА, 4 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
Башкирия наладила поставки натурального меда в Польшу. Первая партия – 1740 кг башкирского меда от регионального производителя ООО «ТД Дары Башкирии» на днях экспортирована в Польшу для свободной реализации.
Как сообщает Управление Россельхознадзора по Республике Башкортостан, до отправки за границу специалисты ведомства провели полное лабораторное исследование продукта на соответствие требованиям Технических регламентов Таможенного союза и требованиям ЕС. На мед выдан международный ветеринарный сертификат формы 5g и сертификаты здоровья на трех языках.