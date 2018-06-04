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4 июня Понедельник

Уфа   °

В Уфе пройдет I Российско-китайский конгресс по лечению сердечно-сосудистых заболеваний

ОБЩЕСТВО

УФА, 4 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

I Российско-китайский конгресс по лечению сердечно-сосудистых заболеваний состоится в Уфе 14-15 июня. Участниками международного медицинского форума в башкирской столице станут около двух тысяч делегатов — представители дальнего и ближнего  зарубежья, в том числе ведущие специалисты федеральных центров, главных внештатных специалистов федеральных округов и регионов России.

В рамках конгресса будут организованы пленарные и секционные заседания, мастер-классы, обучающие семинары, а также выставка достижений отечественной и зарубежной медицинской промышленности.

По информации республиканского Минздрава, проведению конгресса в Башкортостане предшествовала активная работа и взаимодействие в области кардиологии специалистов обеих стран: участие российских кардиологов в конгрессах в Китае, визиты китайских делегаций в республику и т.д.

Предполагается, что мероприятия форума поспособствуют дальнейшему российско-китайскому сотрудничеству по актуальным вопросам кардиологии, обмену накопленным опытом по формированию и продвижению приоритетов здорового образа жизни, продлению активного долголетия, дальнейшему развитию и повышению качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению, а также повышению квалификации врачей.

Более подробная информация по конгрессу доступна по ссылке.

Теги: здравоохранение, конгрессы, российско-китайское сотрудничество
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