Зугура Рахматуллина: «Фестивали хорового пения - один из механизмов межнационального единения»

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УФА, 3 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Белорецке прошел Межрегиональный фестиваль хоров и вокальных ансамблей «Звезды Белоречья», в котором 530 участников представили 47 творческих коллективов из Башкортостана, Челябинской области, Татарстана.

Этот праздник песни зародился ещё в 2001 году как символ певческих традиций и хорового пения, традиционных для этого края. Фестиваль быстро перерос районные, а затем и республиканские масштабы и сегодня собирает многочисленные хоровые и вокальные коллективы с разных регионов страны. Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Башкортостана и администрации Белорецкого района.

Этот фестиваль, известный не только в республике, но и далеко за её пределами, давно уже стал культурным брендом, творческой «звездой» многонациональной белорецкой земли. Нынешний праздник внёс новые нотки в своё содержание: в «Звёздах Белоречья»-2018 активное участие приняли молодёжно-студенческие ансамбли и мужские вокальные ансамбли. Песни звучали на русском, башкирском, татарском, удмуртском и английском языках.

В Городском доме культуры, в фойе которого развернулась выставка народных умельцев «Город мастеров», состоялся Гала-концерт фестиваля, и победителей по 9 номинациям наградили дипломами и памятными призами. Гости фестиваля глава администрации Белорецкого района Владислав Миронов, председатель Ассамблеи народов Башкортостана, депутат Госдумы Зугура Рахматуллина, министр молодёжной политики и спорта республики Андрей Иванюта, заместитель министра культуры Башкортостана Ранис Алтынбаев поздравили и от души поблагодарили участников за великолепный праздник песни.

Два Гран-при присудили Академическому народному хору и Народному русскому хору Белорецка.

«Каждый творческий коллектив фестиваля - это «звезда» со своим певческим лицом и вокальной культурой. Из таких звёзд складывается многонациональное хоровое и вокальное искусство большой страны, — отметила в своём выступлении Зугура Рахматуллина. — Вы несёте в мир, в наши души добро, красоту, мир и дружбу, потому что в хорах и вокальных ансамблях все, разной веры и национальности, поют вместе, голос к голосу, о любви, о родной земле, о единстве».

Данный фестиваль вносит свою достойную лепту в сохранение национальных певческих традиций, совершенствование исполнительской культуры, сбережение народной песни, культивирование межрегиональных творческих связей и — самое главное — в художественно-эстетическое и патриотическое воспитание современной молодёжи и ее приобщение к народному искусству, подчеркнула депутат.