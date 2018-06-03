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В каких городах и районах Башкирии пройдут сабантуи 10 и 12 июня

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

В каких городах и районах Башкирии пройдут сабантуи 10 и 12 июня Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

На следующей неделе сабантуй — праздник плуга пройдет сразу в 28 муниципалитетах республики.

Так, 10 июня сабантуи пройдут в Абзелиловском, Аскинском, Баймакском, Бакалинском, Белебеевском, Белокатайском, Белорецком, Бижбулякском, Бирском, Благовещенском, Бураевском, Гафурийском, Ермекеевском, Илишевском, Ишимбайском, Калтасинском, Кигинском, Краснокамском, Кушнаренковском, Миякинском, Нуримановском, Стерлибашевском, Татышлинском, Чекмагушевском, Шаранском, Янаульском районах и в Кумертау.

12 июня сабантуй состоится в столице Башкортостана — Уфе.

Как сообщало агентство «Башинформ», первые сабантуи стартовали в регионе 26 мая.

Ознакомиться с утвержденным графиком проведения сабантуев в республике можно на Официальном интернет-портале правовой информации Башкортостана.

Теги: сабантуй
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