В каких городах и районах Башкирии пройдут сабантуи 10 и 12 июня

Уфимский мальчик, который родился во время «прямой линии» с Владимиром Путиным, научился ходить и произносить несколько слов

Родители годовалого Миши Сухарева из Уфы рассказали, как растет и развивается их малыш. Ребенок уже научился ходить, произносит несколько слов и весит