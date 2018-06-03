В каких городах и районах Башкирии пройдут сабантуи 10 и 12 июня
Фото: Олег Яровиков
В каких городах и районах Башкирии пройдут сабантуи 10 и 12 июня Фото: Олег Яровиков
УФА, 3 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
На следующей неделе сабантуй — праздник плуга пройдет сразу в 28 муниципалитетах республики.
Так, 10 июня сабантуи пройдут в Абзелиловском, Аскинском, Баймакском, Бакалинском, Белебеевском, Белокатайском, Белорецком, Бижбулякском, Бирском, Благовещенском, Бураевском, Гафурийском, Ермекеевском, Илишевском, Ишимбайском, Калтасинском, Кигинском, Краснокамском, Кушнаренковском, Миякинском, Нуримановском, Стерлибашевском, Татышлинском, Чекмагушевском, Шаранском, Янаульском районах и в Кумертау.
12 июня сабантуй состоится в столице Башкортостана — Уфе.
Как сообщало агентство «Башинформ», первые сабантуи стартовали в регионе 26 мая.
Ознакомиться с утвержденным графиком проведения сабантуев в республике можно на Официальном интернет-портале правовой информации Башкортостана.