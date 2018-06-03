Фото: МЧС по РБ Ливни, грозы, порывистый ветер в Башкирии: новое предупреждение от МЧС Фото: МЧС по РБ

УФА, 3 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

С 4 по 6 июня жителей Башкирии ждут неблагоприятные погодные условия, предупреждает МЧС по Башкирии.

По данным Башгидромета, 4 июня в республике ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди, грозы.

Ветер ночью южный, слабый, при грозе порывистый, днем юго-западный — от 7 до 12 метров в секунду. При порывах — от 18 до 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью — 4-9 градусов тепла, днем — 19-24.

На отдельных участках автодорог туман, с видимостью 500-1000 метров.

5 июня ожидается переменная облачность. Местами прогнозируются небольшие кратковременные дожди, по северо-западу до умеренных, грозы, днем по юго-востоку без осадков.

Ветер юго-западный, южный 8-13 метров в секунду, днем порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью — 8-13 градусов, днем воздух прогреется до 21-26 градусов.

6 июня в Башкирии ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Днем по западу ливни, град.

Ветер южный, юго-восточный 7-12 метров в секунду. При грозах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью — от 11 до 16 градусов тепла, днем 25-30. По северо-западу до 20 тепла.

Спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасности.

Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. То же самое относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Для защиты дома от поражения молнией правилами предусмотрено установление молниеотвода. Он представляет собой металлический стержень, один конец которого возвышается над зданием, а другой заземлен. Понятно, что во время грозы от молниеотвода, как источника повышенной опасности, следует держаться подальше.

Выключите все электроприборы, закройте окна и двери, поскольку поток воздуха — хороший проводник электричества.

Во время грозы не рекомендуется находиться на крыше и около заземлителя. Если у вашего радио или телеприемника на крыше индивидуальная антенна, ее следует отсоединить от приборов.

Что делать, если в ваш дом (например, через окно) влетела шаровая молния? Прежде всего иметь в виду, что траектория ее полета непредсказуема. Однако наверняка не стоит делать резких движений и тем более убегать: траектория полета молнии зависит от воздушных потоков.

Держитесь подальше от электроприборов и проводки, не касайтесь металлических предметов. Не более чем через полминуты молния исчезнет. Она может оставить после себя дырку в двери, а может — лишь запах озона. Учтите, что после таких визитов бывали пожары, предупреждают спасатели.