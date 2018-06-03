Фото: Ксения Калинина МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение на 3-4 июня Фото: Ксения Калинина

УФА, 3 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение на 3-4 июня.

По информации спасателей, на территории республики ожидаются дожди и грозы, порывы ветра 18-23 метров в секунду. На отдельных участках автодорог туман, с видимостью 500-1000 метров.

Спасатели рекомендует соблюдать правила безопасности при усилении ветра.

Рекомендуется отменить поездки или дела, где из-за разбушевавшейся стихии может быть причинен вред вашему здоровью или жизни.

При усилении ветра необходимо ограничить выход из зданий, находиться в помещениях.

Если вы дома, то:

— закройте двери, окна и форточки, проверьте задвижки, чтобы сильным порывом ветра не распахнуло окно, и не разбились стекла. По этой же причине – задвиньте шторы, они в случае чего, станут первой преградой на пути летящего стекла, ведь разбушевавшийся ветер может и что-то «весомое» кинуть в окно;

— проверьте наличие в доме свечей или фонарей на случай отключения электроэнергии из-за обрыва проводов;

— наполните имеющиеся емкости водой на случай ее отключения;

— не перегружайте электросеть, не включайте одновременно большое количество электроприборов;

— уберите с незастекленных балконов и лоджий незакрепленные вещи;

— ни в коем случае, не позволяйте детям оставаться при штормовом предупреждении на улице;

— отмените или перенесите на другое время не срочные поездки;

— переставьте свой автомобиль подальше от деревьев, вывесок, рекламных щитов, знаков. Если вы на улице:

— спрячьтесь от непогоды в подземном переходе, магазине, подъезде дома;

— ни в коем случае не пытайтесь укрыться за рекламными щитами, временными конструкциями, деревьями, автобусными остановками, под козырьками крыш;

— не стойте под линиями электропередач, ни в коем случае не трогайте оборванные провода.

Если сильный ветер застал вас на улице, спасатели рекомендуют укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

Если вы на природе:

— не купайтесь при штормовом предупреждении, даже если это небольшое озеро или речка;

— не прячьтесь от ненастья в ненадежных укрытиях, под отдельно стоящими деревьями, за щитами и вывесками;

— не теряйте бдительность, не паникуйте;

— не разводите костров при грозе и сильном ветре;

— не отправляйтесь куда-либо в одиночку;

— проведите ревизию имущества и держите под рукой самое необходимое;

— проверьте зарядку телефона;

— оденьтесь соответственно (потеплее, в спецодежду, дождевик, ветровку и т.п.).

Будьте осторожны и не забывайте, что единый телефон спасателей и пожарных 01 – для звонков со стационарных телефонов, 101 — с сотового телефона.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.