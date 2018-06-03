Уфимцев приглашают на «Неделю сирени» в Ботанический сад
Фото: сайт Южно-Уральского ботанического сада
Уфимцев приглашают на «Неделю сирени» в Ботанический сад Фото: сайт Южно-Уральского ботанического сада
УФА, 3 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
В башкирской столице с 4 по 9 июня в Южно-Уральском ботаническом саду состоится ставшая уже традиционной «Неделя сирени».
В это время здесь будут проходить ежедневные экскурсии по коллекции сирени.
Уфимцы и гости столицы смогут увидеть, сфотографировать и насладиться ароматом более 40 сортов цветущей сирени отечественной и зарубежной селекции.
Экскурсии будет проводить кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, член Международного общества сирени Наталья Полякова.
Начало экскурсий — в 14 часов.
Вход на территорию ботанического сада платный.